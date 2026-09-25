Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38912, 737 ? 383 ? 785 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки (2 шт.), выдвижной металлический ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742187
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки (2 шт.), выдвижной металлический ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
120
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
73.7x38.3x78.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х40х35
Вес, кг.
20.5
Описание товара Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38912, 737 ? 383 ? 785 мм
Инструментальная тележка ЗУБР 1 ящик + 2 полки, 737x383x785 мм 38912 позволит комфортно организовать рабочее место с легким доступом ко всем инструментам.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки (2 шт.), выдвижной металлический ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
120
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
73.7x38.3x78.5
Страна производитель
Китай
Инструментальная тележка ЗУБР 1 ящик + 2 полки, 737x383x785 мм 38912 позволит комфортно организовать рабочее место с легким доступом ко всем инструментам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38912, 737 ? 383 ? 785 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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