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Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм купить с доставкой в Москве
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Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм

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Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 1
Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 2
Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 3
Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 4
Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 5
Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 6
Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки-лотки (3 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, документация, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
3
  • Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 1
  • Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 2
  • Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 3
  • Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 4
  • Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 5
  • Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 6
  • Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 880 руб. 
Начислим 191 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742190
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм
11 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки-лотки (3 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
150
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
82.0x40.5x95.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х40х27
Вес, кг.
25

Описание товара Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм

Инструментальная тележка открытого типа предназначена для хранения и перевозки инструментов в гаражах, автосервисах, СТО и т.д. Тележка ЗУБР позволит комфортно организовать рабочее место с легким доступом ко всем инструментам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки-лотки (3 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
150
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
82.0x40.5x95.5
Страна производитель
Китай
Описание
Инструментальная тележка открытого типа предназначена для хранения и перевозки инструментов в гаражах, автосервисах, СТО и т.д. Тележка ЗУБР позволит комфортно организовать рабочее место с легким доступом ко всем инструментам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955 мм - этот товар вы можете купить по цене 11880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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