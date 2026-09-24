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Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt

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Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 1
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 2
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 3
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 4
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 5
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 6
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 7
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 8
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 9
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 10
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 11
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 12
Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 1
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 2
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 3
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 4
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 5
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 6
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 7
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 8
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 9
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 10
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 11
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 12
  • Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661352
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х16
Вес, кг.
2.04

Описание товара Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt

Ящик для хранения инструмента DeWalt TSTAK II 2.0 - стандартный модуль обновленной системы TSTAK, предназначен для хранения и переноски инструментов и аксессуаров к ним. Ящик подходит к модульной системе DeWalt TSTAK, - Защищён по стандарту IP54 от пыли и воды, - Прочные боковые защелки с металлической осью для надежной фиксации ящиков друг с другом, - Вспененная вкладка внутри ящика, - Металлические петли для надежной работы крышки, Внутри - лоток для хранения мелкого инструмента, Проушина для навесного замка, Ящик с 2 ручками: верхняя и боковая для удобной переноски, Двухкомпонентные ручки гарантирует легкий и удобный подъем и переноску, Прочный корпус из высокотехнологичного пластика для долгого срока службы. Металлические замки с защитой от произвольного открывания.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструментов , черно-желтый DWST83345-1 DeWalt




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Ящик для инструментов
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для хранения инструмента DeWalt TSTAK II 2.0 - стандартный модуль обновленной системы TSTAK, предназначен для хранения и переноски инструментов и аксессуаров к ним. Ящик подходит к модульной системе DeWalt TSTAK, - Защищён по стандарту IP54 от пыли и воды, - Прочные боковые защелки с металлической осью для надежной фиксации ящиков друг с другом, - Вспененная вкладка внутри ящика, - Металлические петли для надежной работы крышки, Внутри - лоток для хранения мелкого инструмента, Проушина для навесного замка, Ящик с 2 ручками: верхняя и боковая для удобной переноски, Двухкомпонентные ручки гарантирует легкий и удобный подъем и переноску, Прочный корпус из высокотехнологичного пластика для долгого срока службы. Металлические замки с защитой от произвольного открывания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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