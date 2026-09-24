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Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 купить с доставкой в Москве
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Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1

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Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 1
Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 2
Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 3
Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 4
Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 5
Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 6
Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 7
Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 8
Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
12
  • Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 1
  • Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 2
  • Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 3
  • Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 4
  • Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 5
  • Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 6
  • Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 7
  • Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 8
  • Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722651
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
12
Габаритные размеры), см
44x34x12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х12
Вес, кг.
2.36

Описание товара Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1

Крышка из поликарбоната обеспечивает безопасность и видимость содержимого органайзера. 10 глубоких съемных отделений обеспечивают комфорт хранения различных мелких аксессуаров и оснастки. Гарантирует защиту инструментов от воды и пыли. Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
12
Габаритные размеры), см
44x34x12
Страна производитель
Китай
Описание
Крышка из поликарбоната обеспечивает безопасность и видимость содержимого органайзера. 10 глубоких съемных отделений обеспечивают комфорт хранения различных мелких аксессуаров и оснастки. Гарантирует защиту инструментов от воды и пыли. Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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