Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520
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Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Количество отделений
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 269389
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Загружаем...
5 590 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Количество отделений
9
Габаритные размеры), см
30х8х72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х30х8
Вес, кг.
1.3
Описание товара Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520
Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 Сумка для инструмента Kraftool 1-38520 применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. 9 карманов позволяют разместить разнообразный инструмент и обеспечить удобный доступ к нему при работе, 2 отделения для хранения бит и сверл, крепление для переноски молотка, специальная петля для крепления изоленты и скотча. Широкий пояс, обеспечивает удобную и надежную фиксацию.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Количество отделений
9
Габаритные размеры), см
30х8х72
Страна производитель
Китай
Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 Сумка для инструмента Kraftool 1-38520 применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. 9 карманов позволяют разместить разнообразный инструмент и обеспечить удобный доступ к нему при работе, 2 отделения для хранения бит и сверл, крепление для переноски молотка, специальная петля для крепления изоленты и скотча. Широкий пояс, обеспечивает удобную и надежную фиксацию.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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