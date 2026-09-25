Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), большая сумка для инструмента (1 шт.), малая сумка для инструмента (1 шт.), быстросъёмные замки-клипсы FastClip, документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб.
В наличии
Код товара: 742721
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), большая сумка для инструмента (1 шт.), малая сумка для инструмента (1 шт.), быстросъёмные замки-клипсы FastClip, документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
17
Габаритные размеры), см
62.0x36.0x19.0
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
62х36х19
Вес, кг.
1.8
Описание товара Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка
Готовый рабочий комплект из силового ремня и двух разнокалиберных подсумков для гибкой организации инвентаря на объекте.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитСумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса...
-
В наличииЦена 5 410 руб.1353 руб. в СплитЯщик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-20, 510 х 400 х 19...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитРюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745
-
В наличииЦена 5 470 руб. 8 000 руб.1368 руб. в СплитСумка для инструмента Kraftool Industrie 38741
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитСумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520
-
В наличииЦена 6 220 руб. 9 230 руб.1555 руб. в СплитЯщик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138...
-
В наличииЦена 6 880 руб.1720 руб. в СплитПояс монтажника Kraftool KBS-3L 38761, 2 большие сумки
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитИнструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955...
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитЯщик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24
-
В наличииЦена 14 390 руб.3598 руб. в СплитИнструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914...
-
В наличииЦена 19 900 руб.4975 руб. в СплитИнструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 3...
-
В наличииЦена 23 790 руб.5948 руб. в СплитИнструментальная тележка с 5 ящиками ЗУБР 38905-5, 680 ? 330 ? 7...
Бренд
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), большая сумка для инструмента (1 шт.), малая сумка для инструмента (1 шт.), быстросъёмные замки-клипсы FastClip, документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
17
Габаритные размеры), см
62.0x36.0x19.0
Страна производитель
Тайвань
Готовый рабочий комплект из силового ремня и двух разнокалиберных подсумков для гибкой организации инвентаря на объекте.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка