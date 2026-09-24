Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-20, 510 х 400 х 190 мм, (20?), IP55, (38251-20)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, пенопропласт, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб.
В наличии
Код товара: 722396
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 410 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, пенопропласт, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
51x40x20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х20
Вес, кг.
4.38
Описание товара Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-20, 510 х 400 х 190 мм, (20?), IP55, (38251-20)
Ударопрочный пластиковый ящик KRAFTOOL Panzer степень защиты IP55, 20" 38251-20 удобен для транспортировки ручного инструмента. Благодаря прочной пластиковой рукоятке можно легко переносить его даже при максимальной заполненности. В комплекте пенопропласт, для создания формы под хранимый предмет
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитПояс монтажника с 20 карманами и 2 подвесными подсумками Kraftoo...
-
В наличииЦена 5 310 руб. 9 380 руб.1328 руб. в СплитЯщик для инструмента Stayer 38107-24
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитУниверсальная тележка для сварочных аппаратов ЗУБР 38915
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитСумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитРюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745
-
В наличииЦена 5 470 руб. 8 000 руб.1368 руб. в СплитСумка для инструмента Kraftool Industrie 38741
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитСумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитПояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка
-
В наличииЦена 6 220 руб. 9 230 руб.1555 руб. в СплитЯщик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138...
-
В наличииЦена 6 880 руб.1720 руб. в СплитПояс монтажника Kraftool KBS-3L 38761, 2 большие сумки
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитИнструментальная тележка с 3 полками ЗУБР 38913, 820 ? 405 ? 955...
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитЯщик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, пенопропласт, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
51x40x20
Страна производитель
Китай
Ударопрочный пластиковый ящик KRAFTOOL Panzer степень защиты IP55, 20" 38251-20 удобен для транспортировки ручного инструмента. Благодаря прочной пластиковой рукоятке можно легко переносить его даже при максимальной заполненности. В комплекте пенопропласт, для создания формы под хранимый предмет
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-20, 510 х 400 х 190 мм, (20?), IP55, (38251-20) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-20, 510 х 400 х 190 мм, (20?), IP55, (38251-20)