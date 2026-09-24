Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270)
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Характеристики
Описание товара Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270)
Рюкзак для инструмента Gross Experte 90270 габаритами 360 х 205 х 470 мм, с пластиковым дном и органайзером, имеет 77 карманов различной формы и размера, что позволяет максимально эффективно использовать его пространство. Предназначен для транспортировки и хранения мелкого и крупного инструмента. Органайзер с 70 карманами можно использовать отдельно, а для удобного размещения на рабочем месте предусмотрена специальная петля.
Преимущества
- Рюкзак изготовлен из прочного полиэстера и рассчитан на длительную эксплуатацию.
- Жесткое пластиковое дно устойчиво к ударным воздействиям и обеспечивает надежную защиту содержимого.
- Широкие лямки с мягкими накладками равномерно распределяют вес изделия и снижают усталость при длительном использовании.
- Спинка эргономичной формы обеспечивает комфорт даже при полной загрузке рюкзака.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Рюкзак для инструмента Gross Experte 90270 габаритами 360 х 205 х 470 мм, с пластиковым дном и органайзером, имеет 77 карманов различной формы и размера, что позволяет максимально эффективно использовать его пространство. Предназначен для транспортировки и хранения мелкого и крупного инструмента. Органайзер с 70 карманами можно использовать отдельно, а для удобного размещения на рабочем месте предусмотрена специальная петля.
Преимущества
- Рюкзак изготовлен из прочного полиэстера и рассчитан на длительную эксплуатацию.
- Жесткое пластиковое дно устойчиво к ударным воздействиям и обеспечивает надежную защиту содержимого.
- Широкие лямки с мягкими накладками равномерно распределяют вес изделия и снижают усталость при длительном использовании.
- Спинка эргономичной формы обеспечивает комфорт даже при полной загрузке рюкзака.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270)