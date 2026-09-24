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Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) купить с доставкой в Москве
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Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270)

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Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 1
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 2
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 3
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 4
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 5
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 6
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 7
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 8
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 9
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 10
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 11
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 12
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 13
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 14
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 15
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 16
Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
77
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 1
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 2
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 3
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 4
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 5
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 6
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 7
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 8
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 9
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 10
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 11
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 12
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 13
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 14
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 15
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 16
  • Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270)
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
77
Габаритные размеры), см
47х36х20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х21
Вес, кг.
2.6

Описание товара Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270)

Рюкзак для инструмента Gross Experte 90270 габаритами 360 х 205 х 470 мм, с пластиковым дном и органайзером, имеет 77 карманов различной формы и размера, что позволяет максимально эффективно использовать его пространство. Предназначен для транспортировки и хранения мелкого и крупного инструмента. Органайзер с 70 карманами можно использовать отдельно, а для удобного размещения на рабочем месте предусмотрена специальная петля.

Преимущества

  • Рюкзак изготовлен из прочного полиэстера и рассчитан на длительную эксплуатацию.
  • Жесткое пластиковое дно устойчиво к ударным воздействиям и обеспечивает надежную защиту содержимого.
  • Широкие лямки с мягкими накладками равномерно распределяют вес изделия и снижают усталость при длительном использовании.
  • Спинка эргономичной формы обеспечивает комфорт даже при полной загрузке рюкзака.



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Отзывы о товаре Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
77
Габаритные размеры), см
47х36х20.5
Страна производитель
Китай
Описание

Рюкзак для инструмента Gross Experte 90270 габаритами 360 х 205 х 470 мм, с пластиковым дном и органайзером, имеет 77 карманов различной формы и размера, что позволяет максимально эффективно использовать его пространство. Предназначен для транспортировки и хранения мелкого и крупного инструмента. Органайзер с 70 карманами можно использовать отдельно, а для удобного размещения на рабочем месте предусмотрена специальная петля.

Преимущества

  • Рюкзак изготовлен из прочного полиэстера и рассчитан на длительную эксплуатацию.
  • Жесткое пластиковое дно устойчиво к ударным воздействиям и обеспечивает надежную защиту содержимого.
  • Широкие лямки с мягкими накладками равномерно распределяют вес изделия и снижают усталость при длительном использовании.
  • Спинка эргономичной формы обеспечивает комфорт даже при полной загрузке рюкзака.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, органайзер, 360х205х470мм Gross (90270) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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