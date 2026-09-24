Top.Mail.Ru
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 1
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 2
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 3
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 4
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 5
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 6
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 7
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 8
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 9
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 10
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 11
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 12
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 13
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 14
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 15
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 16
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 17
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 18
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 19
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 20
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 21
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 22
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 23
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 24
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 25
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 26
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 27
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 28
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 29
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 30
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 31
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 32
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 33
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 34
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 35
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 36
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
16
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 1
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 2
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 3
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 4
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 5
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 6
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 7
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 8
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 9
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 10
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 11
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 12
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 13
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 14
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 15
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 16
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 17
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 18
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 19
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 20
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 21
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 22
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 23
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 24
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 25
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 26
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 27
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 28
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 29
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 30
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 31
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 32
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 33
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 34
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 35
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 36
  • Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275)
4 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
16
Габаритные размеры), см
44х35х25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х25
Вес, кг.
3

Описание товара Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275)

Рюкзак Gross 90275 размером 440 х 350 х 250 мм, с выдвижной рукояткой и колесами, используется для хранения и транспортировки ручного инструмента. В двух секциях с 16 внутренними и внешними карманами можно разместить все необходимые предметы. Рюкзак удобно брать в поездки и на выездные работы.

Преимущества

  • Надежность — рюкзак из прочного полиэстера 600 D и 1680 D не протирается со временем.
  • Удобная транспортировка — колеса и телескопическая ручка облегчают перемещение рюкзака.
  • Комфортное использование — широкие регулируемые лямки равномерно распределяют вес рюкзака, снижая нагрузку на позвоночник.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
16
Габаритные размеры), см
44х35х25
Страна производитель
Китай
Описание

Рюкзак Gross 90275 размером 440 х 350 х 250 мм, с выдвижной рукояткой и колесами, используется для хранения и транспортировки ручного инструмента. В двух секциях с 16 внутренними и внешними карманами можно разместить все необходимые предметы. Рюкзак удобно брать в поездки и на выездные работы.

Преимущества

  • Надежность — рюкзак из прочного полиэстера 600 D и 1680 D не протирается со временем.
  • Удобная транспортировка — колеса и телескопическая ручка облегчают перемещение рюкзака.
  • Комфортное использование — широкие регулируемые лямки равномерно распределяют вес рюкзака, снижая нагрузку на позвоночник.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - стоимость товара 4290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...