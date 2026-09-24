Адаптер DeWalt DWST08017-1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
- Адаптер; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; - упаковка.
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722613
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Характеристики
Бренд
Комплектация
- Адаптер; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; - упаковка.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х37х7
Вес, кг.
1.33
Описание товара Адаптер DeWalt DWST08017-1
Адаптер-переходник DWST08017-1 позволит соединять модули серии TSTAK (кроме моделей DWST83281-1, DWST83347-1) и ящики серии TOUGHSYSTEM 2.0. Совместим со всеми модулями TOUGHSYSTEM 2.0. Встроенные слоты с обеих сторон позволяют подвешивать электроинструменты и аксессуары с помощью крючка для ремешка на инструменте, чтобы обеспечить максимально простой доступ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Комплектация
- Адаптер; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; - упаковка.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Адаптер-переходник DWST08017-1 позволит соединять модули серии TSTAK (кроме моделей DWST83281-1, DWST83347-1) и ящики серии TOUGHSYSTEM 2.0. Совместим со всеми модулями TOUGHSYSTEM 2.0. Встроенные слоты с обеих сторон позволяют подвешивать электроинструменты и аксессуары с помощью крючка для ремешка на инструменте, чтобы обеспечить максимально простой доступ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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