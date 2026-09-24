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Адаптер DeWalt DWST08017-1 купить с доставкой в Москве
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Адаптер DeWalt DWST08017-1

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Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 1
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 2
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 3
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 4
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 5
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 6
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 7
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 8
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 9
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 10
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 11
Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Комплектация
- Адаптер; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; - упаковка.
Материал
пластик
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 1
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 2
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 3
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 4
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 5
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 6
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 7
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 8
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 9
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 10
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 11
  • Адаптер DeWalt DWST08017-1 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722613
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Характеристики

Бренд
deWalt
Комплектация
- Адаптер; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; - упаковка.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х37х7
Вес, кг.
1.33

Описание товара Адаптер DeWalt DWST08017-1

Адаптер-переходник DWST08017-1 позволит соединять модули серии TSTAK (кроме моделей DWST83281-1, DWST83347-1) и ящики серии TOUGHSYSTEM 2.0. Совместим со всеми модулями TOUGHSYSTEM 2.0. Встроенные слоты с обеих сторон позволяют подвешивать электроинструменты и аксессуары с помощью крючка для ремешка на инструменте, чтобы обеспечить максимально простой доступ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Адаптер DeWalt DWST08017-1




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Характеристики
Бренд
deWalt
Комплектация
- Адаптер; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон; - упаковка.
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер-переходник DWST08017-1 позволит соединять модули серии TSTAK (кроме моделей DWST83281-1, DWST83347-1) и ящики серии TOUGHSYSTEM 2.0. Совместим со всеми модулями TOUGHSYSTEM 2.0. Встроенные слоты с обеих сторон позволяют подвешивать электроинструменты и аксессуары с помощью крючка для ремешка на инструменте, чтобы обеспечить максимально простой доступ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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