Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-20 38767, 320 ? 310 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), плечевой ремень (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб.
В наличии
Код товара: 742725
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), плечевой ремень (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
32.0x31.0
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
50х42х25
Вес, кг.
1.17
Описание товара Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-20 38767, 320 ? 310 мм
Квадратный строительный подсумок широкого назначения с жестким каркасом для удобного слепого извлечения инвентаря.
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Бренд
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), плечевой ремень (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
32.0x31.0
Страна производитель
Тайвань
Квадратный строительный подсумок широкого назначения с жестким каркасом для удобного слепого извлечения инвентаря.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KPB-20 38767, 320 ? 310 мм - стоимость товара 3460 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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