Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
1
Ширина, см
27
Высота, см
24
Длина, м
53
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
В наличии
Код товара: 722368
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
1
Ширина, см
27
Высота, см
24
Длина, м
53
Габаритные размеры), см
530x270x240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х27х24
Вес, кг.
3.28
Описание товара Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал
Металлический ящик для инструмента Зубр СПЕЦ-21 Профессионал 38155-21_z01 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Имеет усиленную конструкцию и съемную внутреннюю полку. Легко вмещает в себя все необходимые инструменты и аксессуары. На верхней крышке есть специальный желоб для удобного пиления заготовок. Ящик прочно закрывается с помощью металлических защелок. Для дополнительной надежности можно закрыть его на навесной замок, для которого предусмотрена петля. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой. Размер 21".
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
1
Ширина, см
27
Высота, см
24
Длина, м
53
Габаритные размеры), см
530x270x240
Страна производитель
Китай
Металлический ящик для инструмента Зубр СПЕЦ-21 Профессионал 38155-21_z01 предназначен для хранения и удобной транспортировки инструментов. Имеет усиленную конструкцию и съемную внутреннюю полку. Легко вмещает в себя все необходимые инструменты и аксессуары. На верхней крышке есть специальный желоб для удобного пиления заготовок. Ящик прочно закрывается с помощью металлических защелок. Для дополнительной надежности можно закрыть его на навесной замок, для которого предусмотрена петля. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он очень вместительный, помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой. Размер 21".
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструмента ?СПЕЦ? металлический, ЗУБР Профессионал – стоимость товара 3950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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