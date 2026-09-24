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Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) купить с доставкой в Москве
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Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16)

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Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 1
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 2
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 3
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 4
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 5
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 6
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 7
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 8
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 9
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 10
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 11
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 12
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 13
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, пенопропласт, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
32
Высота, см
16
Длина, м
42
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 1
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 2
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 3
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 4
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 5
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 6
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 7
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 8
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 9
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 10
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 11
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 12
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 13
  • Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16)
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, пенопропласт, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
32
Высота, см
16
Длина, м
42
Габаритные размеры), см
42x16x32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х32х16
Вес, кг.
2.66

Описание товара Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16)

Ударопрочный пластиковый ящик KRAFTOOL Panzer степень защиты IP55, 16" 38251-16 удобен для транспортировки ручного и электроинструмента. Благодаря прочной пластиковой рукоятке можно легко переносить его даже при максимальной заполненности. В комплекте пенопропласт, для создания формы под хранимый предмет.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, пенопропласт, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
32
Высота, см
16
Длина, м
42
Габаритные размеры), см
42x16x32
Страна производитель
Китай
Описание
Ударопрочный пластиковый ящик KRAFTOOL Panzer степень защиты IP55, 16" 38251-16 удобен для транспортировки ручного и электроинструмента. Благодаря прочной пластиковой рукоятке можно легко переносить его даже при максимальной заполненности. В комплекте пенопропласт, для создания формы под хранимый предмет.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-16, 400 х 330 х 170 мм, (16?), IP55, (38251-16) - стоимость товара 3610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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