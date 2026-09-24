Ящик пластиковый для инструментов STAYER JUMBO-26, 650 x 280 x 270 мм, (26?), Professional (38003-26)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
В наличии
Код товара: 722391
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Загружаем...
3 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
65.6x28.5x27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х29х27
Вес, кг.
4.3
Описание товара Ящик пластиковый для инструментов STAYER JUMBO-26, 650 x 280 x 270 мм, (26?), Professional (38003-26)
Ящик для инструмента STAYER JUMBO-26 пластиковый 38003-26_z01 позволяет организовать удобное и надежное хранение большого количества инструментов и оснастки. Широкая алюминиевая рукоятка помогает сместить центр тяжести ящика, если это необходимо. Изделие выполнено из высококачественного пластика высокой прочности и надежности. Металлические защелки препятствуют внезапному открыванию ящика и потере инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
65.6x28.5x27
Страна производитель
Китай
Ящик для инструмента STAYER JUMBO-26 пластиковый 38003-26_z01 позволяет организовать удобное и надежное хранение большого количества инструментов и оснастки. Широкая алюминиевая рукоятка помогает сместить центр тяжести ящика, если это необходимо. Изделие выполнено из высококачественного пластика высокой прочности и надежности. Металлические защелки препятствуют внезапному открыванию ящика и потере инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик пластиковый для инструментов STAYER JUMBO-26, 650 x 280 x 270 мм, (26?), Professional (38003-26) – стоимость товара 3690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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