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Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) купить с доставкой в Москве
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Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274)

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Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 1
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 2
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 3
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 4
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 5
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 6
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 7
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 8
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 9
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 10
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 11
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 12
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 13
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 14
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 15
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 16
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 17
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 18
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 19
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 20
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 21
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 22
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 23
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 24
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 25
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 26
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 27
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 28
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 29
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 30
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 31
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 32
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 33
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 34
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 35
Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
30
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 1
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 2
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 3
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 4
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 5
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 6
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 7
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 8
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 9
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 10
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 11
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 12
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 13
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 14
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 15
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 16
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 17
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 18
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 19
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 20
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 21
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 22
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 23
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 24
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 25
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 26
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 27
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 28
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 29
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 30
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 31
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 32
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 33
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 34
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 35
  • Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692873
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274)
3 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
30
Габаритные размеры), см
30х40х22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х23
Вес, кг.
2.2

Описание товара Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274)

Переноска Gross 90274 размером 400 х 225 х 300 мм с пластиковым дном и наплечным ремнем используется для хранения и перемещения ручного и электроинструмента. Сумка с прочным дном и надежной ручкой выдерживает значительный вес. Пригодится дома, в гараже и поездке.

Преимущества

  • Долговечность — переноска изготовлена из прочного полиэстера 600 D, устойчивого к износу.
  • 30 внешних и внутренних карманов — можно разместить необходимые инструменты, оснастку и расходные материалы.
  • Дополнительные возможности — в переноске предусмотрен отдельный карман для ножовки, а также зацеп для рулетки.
  • Удобная транспортировка — на ручке имеется мягкая накладка, регулируемый ремень снабжен широкой накладкой.



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Отзывы о товаре Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
30
Габаритные размеры), см
30х40х22.5
Страна производитель
Китай
Описание

Переноска Gross 90274 размером 400 х 225 х 300 мм с пластиковым дном и наплечным ремнем используется для хранения и перемещения ручного и электроинструмента. Сумка с прочным дном и надежной ручкой выдерживает значительный вес. Пригодится дома, в гараже и поездке.

Преимущества

  • Долговечность — переноска изготовлена из прочного полиэстера 600 D, устойчивого к износу.
  • 30 внешних и внутренних карманов — можно разместить необходимые инструменты, оснастку и расходные материалы.
  • Дополнительные возможности — в переноске предусмотрен отдельный карман для ножовки, а также зацеп для рулетки.
  • Удобная транспортировка — на ручке имеется мягкая накладка, регулируемый ремень снабжен широкой накладкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переноска для инструмента, 400х225х300мм, пластиковое дно, наплечный ремень Gross (90274) - стоимость товара 3600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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