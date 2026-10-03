Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01
Система хранения и транспортировки от бренда ЗУБР представляет собой надежное и удобное решение для организации ваших инструментов. Этот инструментальный ящик отличается прочностью и легкостью благодаря использованию качественного пластика, что делает его идеальным для повседневного использования как в профессиональной деятельности, так и в домашнем хозяйстве. С весом всего 1,3 кг, он обеспечивает простоту транспортировки и минимальные усилия при перемещении с места на место. Компактный дизайн скрывает в себе два удобных отделения, которые позволяют организовать хранение инструментов и мелких аксессуаров, обеспечивая быстрый и легкий доступ к ним в любой момент. Пластиковый корпус ящика устойчив к воздействию внешних факторов, что гарантирует долгий срок службы и надежную защиту содержимого. Эта система хранения идеально подойдет для различных задач: от ремонтных работ до хобби, требующих аккуратности и систематизации. Ящик для инструментов от ЗУБР – это сочетание функциональности, качества и удобства, удовлетворяющее высоким стандартам и требованиям пользователей.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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