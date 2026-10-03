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Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01

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Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 1
Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 2
Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 3
Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 4
Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 5
Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 6
Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 7
Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
2
  • Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 2
  • Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 3
  • Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 4
  • Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 5
  • Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 6
  • Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 7
  • Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01
3 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х19
Вес, кг.
1.32

Описание товара Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01

Система хранения и транспортировки от бренда ЗУБР представляет собой надежное и удобное решение для организации ваших инструментов. Этот инструментальный ящик отличается прочностью и легкостью благодаря использованию качественного пластика, что делает его идеальным для повседневного использования как в профессиональной деятельности, так и в домашнем хозяйстве. С весом всего 1,3 кг, он обеспечивает простоту транспортировки и минимальные усилия при перемещении с места на место. Компактный дизайн скрывает в себе два удобных отделения, которые позволяют организовать хранение инструментов и мелких аксессуаров, обеспечивая быстрый и легкий доступ к ним в любой момент. Пластиковый корпус ящика устойчив к воздействию внешних факторов, что гарантирует долгий срок службы и надежную защиту содержимого. Эта система хранения идеально подойдет для различных задач: от ремонтных работ до хобби, требующих аккуратности и систематизации. Ящик для инструментов от ЗУБР – это сочетание функциональности, качества и удобства, удовлетворяющее высоким стандартам и требованиям пользователей.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
2
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки от бренда ЗУБР представляет собой надежное и удобное решение для организации ваших инструментов. Этот инструментальный ящик отличается прочностью и легкостью благодаря использованию качественного пластика, что делает его идеальным для повседневного использования как в профессиональной деятельности, так и в домашнем хозяйстве. С весом всего 1,3 кг, он обеспечивает простоту транспортировки и минимальные усилия при перемещении с места на место. Компактный дизайн скрывает в себе два удобных отделения, которые позволяют организовать хранение инструментов и мелких аксессуаров, обеспечивая быстрый и легкий доступ к ним в любой момент. Пластиковый корпус ящика устойчив к воздействию внешних факторов, что гарантирует долгий срок службы и надежную защиту содержимого. Эта система хранения идеально подойдет для различных задач: от ремонтных работ до хобби, требующих аккуратности и систематизации. Ящик для инструментов от ЗУБР – это сочетание функциональности, качества и удобства, удовлетворяющее высоким стандартам и требованиям пользователей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Зубр Истра-16 38132-16 z01 - по цене 3310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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