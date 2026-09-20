Сумка для инструментов с карманами DEKO DKTB55
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568463
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х27х11
Вес, г.
624
Описание товара Сумка для инструментов с карманами DEKO DKTB55
Сумка для инструментов DEKO с карманами DKTB55 предназначена для хранения и переноски инструментов. Изготовлена из полиэстера, отличается прочностью и износоустойчивостью. Это гарантирует долгий срок службы. Имеет 19 карманов в которые можно положить как инструменты, так и личные вещи. Для комфортного использования оснащена удобными ручками.
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Сумка для инструментов DEKO с карманами DKTB55 предназначена для хранения и переноски инструментов. Изготовлена из полиэстера, отличается прочностью и износоустойчивостью. Это гарантирует долгий срок службы. Имеет 19 карманов в которые можно положить как инструменты, так и личные вещи. Для комфортного использования оснащена удобными ручками.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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