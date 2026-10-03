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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38743 купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38743

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
полиэстер, Нейлон
Количество отделений
9
  • Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38743 - фото 1
  • Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38743 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269396
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38743
1 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
полиэстер, Нейлон
Количество отделений
9
Габаритные размеры), см
44.5х30х7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, г.
635

Описание товара Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38743

Система хранения и транспортировки Kraftool представляет собой специализированную сумку для инструментов, идеально подходящую для организации и удобной транспортировки вашего оборудования. Изготовленная из прочного полиэстера и нейлона, эта сумка обеспечивает долговечность и устойчивость к износу при повседневном использовании. Сумка для инструментов Kraftool отличается продуманным дизайном, включающим 9 отделений, которые позволяют максимально эффективно организовать хранение различных инструментов и аксессуаров. Компактный и легкий вес в 0,63 кг делает её удобной для переноски, снижая нагрузку при транспортировке инструментов. Бренд Kraftool славится своим вниманием к качеству и функциональности, и эта система хранения не является исключением. Она предназначена для профессионалов, которые ценят практичность и надежную защиту своих инструментов. Сумка Kraftool — это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и удобный способ хранения и транспортировки инструментов в любых условиях.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38743




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
полиэстер, Нейлон
Количество отделений
9
Габаритные размеры), см
44.5х30х7
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки Kraftool представляет собой специализированную сумку для инструментов, идеально подходящую для организации и удобной транспортировки вашего оборудования. Изготовленная из прочного полиэстера и нейлона, эта сумка обеспечивает долговечность и устойчивость к износу при повседневном использовании. Сумка для инструментов Kraftool отличается продуманным дизайном, включающим 9 отделений, которые позволяют максимально эффективно организовать хранение различных инструментов и аксессуаров. Компактный и легкий вес в 0,63 кг делает её удобной для переноски, снижая нагрузку при транспортировке инструментов. Бренд Kraftool славится своим вниманием к качеству и функциональности, и эта система хранения не является исключением. Она предназначена для профессионалов, которые ценят практичность и надежную защиту своих инструментов. Сумка Kraftool — это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и удобный способ хранения и транспортировки инструментов в любых условиях.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38743 - стоимость товара 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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