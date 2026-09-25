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Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм купить с доставкой в Москве
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Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм

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Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 1
Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 2
Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 3
Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 4
Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 5
Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 6
Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
транспортировочная пластиковая платформа (1 шт.), поворотные колеса без тормоза (2 шт.), поворотные колеса со встроенным стопором-тормозом (2 шт.), элементы фиксации модульных ящиков, документация, упаковка
Материал
пластик
  • Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 1
  • Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 2
  • Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 3
  • Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 4
  • Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 5
  • Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 6
  • Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм
2 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
транспортировочная пластиковая платформа (1 шт.), поворотные колеса без тормоза (2 шт.), поворотные колеса со встроенным стопором-тормозом (2 шт.), элементы фиксации модульных ящиков, документация, упаковка
Материал
пластик
Габаритные размеры), см
46.5x31.5x11.0
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х32х11
Вес, кг.
2.16

Описание товара Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм

Прочная поворотная тележка - основание для построения и легкой транспортировки мобильной стопки фирменных инструментальных ящиков.



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Отзывы о товаре Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
транспортировочная пластиковая платформа (1 шт.), поворотные колеса без тормоза (2 шт.), поворотные колеса со встроенным стопором-тормозом (2 шт.), элементы фиксации модульных ящиков, документация, упаковка
Материал
пластик
Габаритные размеры), см
46.5x31.5x11.0
Страна производитель
Россия
Описание
Прочная поворотная тележка - основание для построения и легкой транспортировки мобильной стопки фирменных инструментальных ящиков.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - стоимость товара 2010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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