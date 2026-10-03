Сумка поясная для инструмента Зубр Эксперт 38640
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Характеристики
Описание товара Сумка поясная для инструмента Зубр Эксперт 38640
Система хранения и транспортировки ЗУБР – это удобная и практичная поясная сумка, созданная для комфортного ношения и организованного хранения различных предметов. Изготовленная из высококачественного нейлона, эта сумка гарантирует долговечность и устойчивость к износу, что делает её идеальным спутником для повседневного использования. Семнадцать отделений позволяют легко организовать все необходимые инструменты и аксессуары, обеспечивая быстрый доступ к ним в любой момент. Благодаря продуманному расположению карманов и отделений сумка ЗУБР облегчает вашу работу, позволяя держать всё необходимое под рукой. Лёгкость и функциональность – это главные достоинства данной поясной сумки. С весом всего 0,71 кг она не вызывает лишней нагрузки при носке, что особенно важно для пользователей, которым приходится много двигаться в течение дня. Бренд ЗУБР известен своим качеством и надёжностью, и эта система хранения не является исключением. Будь вы профессионалом или домашним мастером, поясная сумка ЗУБР станет вашим незаменимым помощником в делах.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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