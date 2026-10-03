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Сумка поясная для инструмента Зубр Эксперт 38640 купить с доставкой в Москве
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Сумка поясная для инструмента Зубр Эксперт 38640

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Сумка поясная для инструмента Зубр Эксперт 38640
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269415
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сумка поясная для инструмента Зубр Эксперт 38640
2 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
41х29х5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х29х5
Вес, г.
720

Описание товара Сумка поясная для инструмента Зубр Эксперт 38640

Система хранения и транспортировки ЗУБР – это удобная и практичная поясная сумка, созданная для комфортного ношения и организованного хранения различных предметов. Изготовленная из высококачественного нейлона, эта сумка гарантирует долговечность и устойчивость к износу, что делает её идеальным спутником для повседневного использования. Семнадцать отделений позволяют легко организовать все необходимые инструменты и аксессуары, обеспечивая быстрый доступ к ним в любой момент. Благодаря продуманному расположению карманов и отделений сумка ЗУБР облегчает вашу работу, позволяя держать всё необходимое под рукой. Лёгкость и функциональность – это главные достоинства данной поясной сумки. С весом всего 0,71 кг она не вызывает лишней нагрузки при носке, что особенно важно для пользователей, которым приходится много двигаться в течение дня. Бренд ЗУБР известен своим качеством и надёжностью, и эта система хранения не является исключением. Будь вы профессионалом или домашним мастером, поясная сумка ЗУБР станет вашим незаменимым помощником в делах.



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Отзывы о товаре Сумка поясная для инструмента Зубр Эксперт 38640




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
41х29х5
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР – это удобная и практичная поясная сумка, созданная для комфортного ношения и организованного хранения различных предметов. Изготовленная из высококачественного нейлона, эта сумка гарантирует долговечность и устойчивость к износу, что делает её идеальным спутником для повседневного использования. Семнадцать отделений позволяют легко организовать все необходимые инструменты и аксессуары, обеспечивая быстрый доступ к ним в любой момент. Благодаря продуманному расположению карманов и отделений сумка ЗУБР облегчает вашу работу, позволяя держать всё необходимое под рукой. Лёгкость и функциональность – это главные достоинства данной поясной сумки. С весом всего 0,71 кг она не вызывает лишней нагрузки при носке, что особенно важно для пользователей, которым приходится много двигаться в течение дня. Бренд ЗУБР известен своим качеством и надёжностью, и эта система хранения не является исключением. Будь вы профессионалом или домашним мастером, поясная сумка ЗУБР станет вашим незаменимым помощником в делах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка поясная для инструмента Зубр Эксперт 38640 - по цене 2000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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