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Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01 купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01

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Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01 - фото 1
Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
1
  • Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01 - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 110 руб.  3 246 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270055
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01
2 110 руб. -35%
3 246 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х37х33
Вес, кг.
2.22

Описание товара Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01

Описание Системы хранения и транспортировки ЗУБР: Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежное и удобное решение для организации и перемещения ваших инструментов. Этот ящик для инструментов, выполненный из прочного пластика, сочетает в себе легкость и устойчивость к внешним воздействиям. Вес системы составляет всего 2,26 кг, что облегчает её транспортировку и использование в любых условиях. Ящик оснащен одним просторным отделением, что позволяет разместить в нем самые необходимые инструменты и аксессуары. Простота конструкции обеспечивает быстрый доступ ко всем содержимым элементам, а также их безопасное хранение. Единообразный дизайн от бренда ЗУБР гарантирует не только функциональность, но и эстетическую привлекательность изделия. Система хранения от ЗУБР станет идеальным выбором для тех, кто ценит порядок и удобство в работе с инструментами. Независимо от того, используете вы ящик дома, в мастерской или на строительной площадке, он станет незаменимым помощником в решении повседневных задач.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Описание
Описание Системы хранения и транспортировки ЗУБР: Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежное и удобное решение для организации и перемещения ваших инструментов. Этот ящик для инструментов, выполненный из прочного пластика, сочетает в себе легкость и устойчивость к внешним воздействиям. Вес системы составляет всего 2,26 кг, что облегчает её транспортировку и использование в любых условиях. Ящик оснащен одним просторным отделением, что позволяет разместить в нем самые необходимые инструменты и аксессуары. Простота конструкции обеспечивает быстрый доступ ко всем содержимым элементам, а также их безопасное хранение. Единообразный дизайн от бренда ЗУБР гарантирует не только функциональность, но и эстетическую привлекательность изделия. Система хранения от ЗУБР станет идеальным выбором для тех, кто ценит порядок и удобство в работе с инструментами. Независимо от того, используете вы ящик дома, в мастерской или на строительной площадке, он станет незаменимым помощником в решении повседневных задач.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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