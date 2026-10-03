Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01
Описание Системы хранения и транспортировки ЗУБР: Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой надежное и удобное решение для организации и перемещения ваших инструментов. Этот ящик для инструментов, выполненный из прочного пластика, сочетает в себе легкость и устойчивость к внешним воздействиям. Вес системы составляет всего 2,26 кг, что облегчает её транспортировку и использование в любых условиях. Ящик оснащен одним просторным отделением, что позволяет разместить в нем самые необходимые инструменты и аксессуары. Простота конструкции обеспечивает быстрый доступ ко всем содержимым элементам, а также их безопасное хранение. Единообразный дизайн от бренда ЗУБР гарантирует не только функциональность, но и эстетическую привлекательность изделия. Система хранения от ЗУБР станет идеальным выбором для тех, кто ценит порядок и удобство в работе с инструментами. Независимо от того, используете вы ящик дома, в мастерской или на строительной площадке, он станет незаменимым помощником в решении повседневных задач.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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