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Пояс для инструментов Stayer Master 38510 купить с доставкой в Москве
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Пояс для инструментов Stayer Master 38510

16 Отзывы
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Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - фото 1
Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - фото 2
Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - фото 3
Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - фото 4
Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пояс для инструментов
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
  • Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - фото 1
  • Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - фото 2
  • Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - фото 3
  • Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - фото 4
  • Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
990 руб.  1 580 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269367
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пояс для инструментов Stayer Master 38510
990 руб. -37%
1 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Пояс для инструментов
Габаритные размеры, мм
483х101х190
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х19х10
Вес, г.
535

Описание товара Пояс для инструментов Stayer Master 38510

Кожаный пояс для инструментов STAYER MASTER 38510 - приспособление для хранения во время работы и переноса инструмента. Пояс имеет десять отделений и две скобы, в которых можно закрепить молоток. Пояс изготовлен из натуральной кожи.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пояс для инструментов Stayer Master 38510

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Тимур С.

Достоинства:


Комментарий:
нагружать тяжелым вообще нельзя, за свои деньги хороший. Не пояс за 10к конечно.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
сам пользуюсь таким, всё норм. покупал в подарок другу. он доволен
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Кирилл Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная и вместительная. Брал для работы на кровле.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в надлежащем качестве, довольно крепкий пояс, опробовал в деле, но ремень крепежный не очень, так же к нему не привязать подтяжки, что является минусом, а в целом для начинающих пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Идея хорошая, но мне не прижилась.. что то выпадает.. особенно когда нагибаешься к полу. 2 раза надевал. 5 мес лежит без дела, а я постоянно езжу на заказы.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
пояс удобный,но иногда защёлка на нём расстёгивается,понадёжнее бы,и ещё шуруповёрт бы с боку вставлялся бы, было бы вообще замечательно
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отсек для инструментов качественный, а вот сам пояс и застежка могли быть выполнены и получше
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
много отлелений под фурнитуру и инструмент. материал прочный. в работе испробован, покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, неделю работ выдержал, пока в е норм
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Dhzuma R.

Достоинства:


Комментарий:
сумка качественный очень рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Клипсы пластиковые не надежно фиксирует, ремень отпускается, часто подтягивать приходится. Требует доработки, а так неплохой
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
сумка огонь, под монтаж самая тема.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально пояс отличный
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка хорошего качества, но сам ремень, после дня работы распалсч
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Аганнес К.

Достоинства:


Комментарий:
Двоякое впечатление функиональность на отлично. Ремень не очень.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Никита Л.

Достоинства:


Комментарий:
Жестковат. Но всё-таки как в описании



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Пояс для инструментов
Габаритные размеры, мм
483х101х190
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Описание
Кожаный пояс для инструментов STAYER MASTER 38510 - приспособление для хранения во время работы и переноса инструмента. Пояс имеет десять отделений и две скобы, в которых можно закрепить молоток. Пояс изготовлен из натуральной кожи.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Тимур С.

Достоинства:


Комментарий:
нагружать тяжелым вообще нельзя, за свои деньги хороший. Не пояс за 10к конечно.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
сам пользуюсь таким, всё норм. покупал в подарок другу. он доволен
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Кирилл Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная и вместительная. Брал для работы на кровле.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Илья И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в надлежащем качестве, довольно крепкий пояс, опробовал в деле, но ремень крепежный не очень, так же к нему не привязать подтяжки, что является минусом, а в целом для начинающих пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Идея хорошая, но мне не прижилась.. что то выпадает.. особенно когда нагибаешься к полу. 2 раза надевал. 5 мес лежит без дела, а я постоянно езжу на заказы.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
пояс удобный,но иногда защёлка на нём расстёгивается,понадёжнее бы,и ещё шуруповёрт бы с боку вставлялся бы, было бы вообще замечательно
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отсек для инструментов качественный, а вот сам пояс и застежка могли быть выполнены и получше
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
много отлелений под фурнитуру и инструмент. материал прочный. в работе испробован, покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, неделю работ выдержал, пока в е норм
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Dhzuma R.

Достоинства:


Комментарий:
сумка качественный очень рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Клипсы пластиковые не надежно фиксирует, ремень отпускается, часто подтягивать приходится. Требует доработки, а так неплохой
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
сумка огонь, под монтаж самая тема.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально пояс отличный
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка хорошего качества, но сам ремень, после дня работы распалсч
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2024
Аганнес К.

Достоинства:


Комментарий:
Двоякое впечатление функиональность на отлично. Ремень не очень.
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Никита Л.

Достоинства:


Комментарий:
Жестковат. Но всё-таки как в описании


Пояс для инструментов Stayer Master 38510 - данный товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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