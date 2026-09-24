Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808)
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструментов 18”, с органайзерами Сибртех (90808)
Ящик Сибртех 90808 длиной 18", с органайзерами, используется для хранения и транспортировки инструментов, оснастки, крепежа, хозяйственных мелочей и других предметов. Крышка и замок усилены трехрядными петлями, поэтому ящик выдерживает вес содержимого до 50 кг. Съемный лоток позволяет оптимизировать пространство внутри ящика. Его можно брать в поездку, также он пригодится дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Удобное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются органайзеры.
- Комфортная транспортировка — удобная рукоятка облегчает перемещение даже максимально заполненного ящика.
- Возможность использования в качестве подставки — рукоятка утапливается в крышке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Ящик Сибртех 90808 длиной 18", с органайзерами, используется для хранения и транспортировки инструментов, оснастки, крепежа, хозяйственных мелочей и других предметов. Крышка и замок усилены трехрядными петлями, поэтому ящик выдерживает вес содержимого до 50 кг. Съемный лоток позволяет оптимизировать пространство внутри ящика. Его можно брать в поездку, также он пригодится дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Удобное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются органайзеры.
- Комфортная транспортировка — удобная рукоятка облегчает перемещение даже максимально заполненного ящика.
- Возможность использования в качестве подставки — рукоятка утапливается в крышке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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