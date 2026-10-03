Top.Mail.Ru
Сумка для инструмента Stayer Master 38550 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для инструмента Stayer Master 38550

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для инструмента Stayer Master 38550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента Stayer Master 38550
1 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
400х250х200
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х27х8
Вес, г.
680

Описание товара Сумка для инструмента Stayer Master 38550

Нейлоновая сумка для инструмента Stayer MASTER 38550 сделана из синтетического материала, обладающего высокой прочностью. Имеет 20 карманов под разные инструменты. Для удобства переноски предусмотрен плечевой ремень. Благодаря надежной застежке-молнии, увеличен срок службы изделия.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента Stayer Master 38550




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
400х250х200
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Описание
Нейлоновая сумка для инструмента Stayer MASTER 38550 сделана из синтетического материала, обладающего высокой прочностью. Имеет 20 карманов под разные инструменты. Для удобства переноски предусмотрен плечевой ремень. Благодаря надежной застежке-молнии, увеличен срок службы изделия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Stayer Master 38550 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...