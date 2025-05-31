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Ящик для инструмента 23", 590х300х300 мм, пластик Россия Stels (90706) купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента 23", 590х300х300 мм, пластик Россия Stels (90706)

29 Отзывы
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Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 1
Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 2
Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 3
Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 4
Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 5
Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 6
Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 7
Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
13
Ширина, см
30
Высота, см
30
  • Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 1
  • Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 2
  • Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 3
  • Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 4
  • Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 5
  • Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 6
  • Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 7
  • Ящик для инструмента 23&quot;, 590х300х300 мм, пластик Россия Stels - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 390 руб.  2 330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649026
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента 23", 590х300х300 мм, пластик Россия Stels (90706)
1 390 руб. -40%
2 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
590х300х300
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
13
Ширина, см
30
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х30х30
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ящик для инструмента 23", 590х300х300 мм, пластик Россия Stels (90706)

Система хранения и транспортировки Stels представляет собой оптимальное решение для организованного и удобного хранения инструментов и других мелких предметов. Этот ящик для инструментов отличается прочной и лёгкой конструкцией, изготовленной из качественного пластика, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. С весом всего 2,51 кг, данная модель является мобильной и лёгкой для транспортировки, что делает её идеальной для использования как в мастерской, так и на выезде. Ящик имеет 13 отделений, что позволяет рационально распределять инструменты и принадлежности, обеспечивая быстрый доступ к необходимым вещам. Бренд Stels зарекомендовал себя как производитель надёжных и функциональных систем хранения, и эта модель не исключение. Она создана для тех, кто ценит порядок и быстроту в работе, сочетая в себе лёгкость использования, вместительность и эргономичный дизайн.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента 23", 590х300х300 мм, пластик Россия Stels (90706)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик. Вместительный. Пришёл целостный
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Юлия Х.

Достоинства:


Комментарий:
ящик хороший, вместительный. платок хлопковой сильно нагружать не стоит.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный ящик! Запакован был в пупырку и плёнку. При перевозке не пострадал. Вместительный, можно брать чуть меньше.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный ящик, заказываю не в первый раз. на 2 года хватает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Лилия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик! Мужу понравился, пользуется)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик для инструментов, очень нужная вещь,чтобы инструмент не был разбросан по багажнику машины. Продавцу респект и уважуха ! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
ящик отличный!! брал под электроинструмент ручной, влезла дрель, ушм 125я, электролобзик, фен строительный и ещё место осталось.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, мужу понравился
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Федор К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё чёткое. Пластик хороший
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Константин Н.

Достоинства:


Комментарий:
ящик вместительный, пластик хороший рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Геннадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Большой и вместительный.Севетую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший большой ящик меня полностью устраивает
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Юлия И.

Достоинства:


Комментарий:
вместительный ящик, без дефектов к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ящик для хранения инструментов! Вместительный, Наконец-то собрал все в одном месте.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо. ящиком доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ящик. Пришёл с некоторыми краями обломанными, не критично, поэтому не стал возвращать
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, вместительный ящик. Качество изготовления хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик, крепкий и вместительный!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
ящик без дефектов пришёл быстро все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий пластик, аккуратно сделан. Пользоваться удобно
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик,вместительный,прочный пластик!
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Серафим К.

Достоинства:


Комментарий:
Вместительный ящик, за такие деньги товар нормальный, пластик не пахнет, для дома самое то.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
василий с.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое аккуратно запакован Хороший пластик
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Софья М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик для инструментов. Емкий. Все влезло и место осталось.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чемодан пластик средний по жёсткости.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Вместительный удобный ящик. Рекрмендую
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший большой ящик для инструментов, пластик толстый, ящик увесистный, надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Алеся К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший,большой ящик.муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик для инструмента несомненно хороший. Приехал не сломанный, всё целое, выбирал по большим габаритам, по сроку доставки всё естественно в норме. Мне очень нравится, товар и продавца рекомендую, спасибо !



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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
590х300х300
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
13
Ширина, см
30
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки Stels представляет собой оптимальное решение для организованного и удобного хранения инструментов и других мелких предметов. Этот ящик для инструментов отличается прочной и лёгкой конструкцией, изготовленной из качественного пластика, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. С весом всего 2,51 кг, данная модель является мобильной и лёгкой для транспортировки, что делает её идеальной для использования как в мастерской, так и на выезде. Ящик имеет 13 отделений, что позволяет рационально распределять инструменты и принадлежности, обеспечивая быстрый доступ к необходимым вещам. Бренд Stels зарекомендовал себя как производитель надёжных и функциональных систем хранения, и эта модель не исключение. Она создана для тех, кто ценит порядок и быстроту в работе, сочетая в себе лёгкость использования, вместительность и эргономичный дизайн.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик. Вместительный. Пришёл целостный
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Юлия Х.

Достоинства:


Комментарий:
ящик хороший, вместительный. платок хлопковой сильно нагружать не стоит.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный ящик! Запакован был в пупырку и плёнку. При перевозке не пострадал. Вместительный, можно брать чуть меньше.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный ящик, заказываю не в первый раз. на 2 года хватает
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Лилия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик! Мужу понравился, пользуется)
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик для инструментов, очень нужная вещь,чтобы инструмент не был разбросан по багажнику машины. Продавцу респект и уважуха ! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
ящик отличный!! брал под электроинструмент ручной, влезла дрель, ушм 125я, электролобзик, фен строительный и ещё место осталось.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, мужу понравился
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Федор К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё чёткое. Пластик хороший
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Константин Н.

Достоинства:


Комментарий:
ящик вместительный, пластик хороший рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Геннадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Большой и вместительный.Севетую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший большой ящик меня полностью устраивает
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Юлия И.

Достоинства:


Комментарий:
вместительный ящик, без дефектов к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ящик для хранения инструментов! Вместительный, Наконец-то собрал все в одном месте.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо. ящиком доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ящик. Пришёл с некоторыми краями обломанными, не критично, поэтому не стал возвращать
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, вместительный ящик. Качество изготовления хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик, крепкий и вместительный!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
ящик без дефектов пришёл быстро все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий пластик, аккуратно сделан. Пользоваться удобно
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик,вместительный,прочный пластик!
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Серафим К.

Достоинства:


Комментарий:
Вместительный ящик, за такие деньги товар нормальный, пластик не пахнет, для дома самое то.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
василий с.

Достоинства:


Комментарий:
Все целое аккуратно запакован Хороший пластик
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Софья М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик для инструментов. Емкий. Все влезло и место осталось.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чемодан пластик средний по жёсткости.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Вместительный удобный ящик. Рекрмендую
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший большой ящик для инструментов, пластик толстый, ящик увесистный, надеюсь прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Алеся К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший,большой ящик.муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик для инструмента несомненно хороший. Приехал не сломанный, всё целое, выбирал по большим габаритам, по сроку доставки всё естественно в норме. Мне очень нравится, товар и продавца рекомендую, спасибо !


Ящик для инструмента 23", 590х300х300 мм, пластик Россия Stels (90706) - купить по цене 1390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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