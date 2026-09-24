Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259)
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Характеристики
Описание товара Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259)
Сумка Matrix 90259 с 18 карманами, размером 320 х 215 х 250 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.
Преимущества
- Долговечность — сумка изготовлена из износостойкого синтетического материала (полиэстера).
- Водонепроницаемость — на инструменты не попадет влага даже во время работы под открытым небом.
- Комфортная транспортировка — сумка имеет удобные ручки и комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Сумка Matrix 90259 с 18 карманами, размером 320 х 215 х 250 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.
Преимущества
- Долговечность — сумка изготовлена из износостойкого синтетического материала (полиэстера).
- Водонепроницаемость — на инструменты не попадет влага даже во время работы под открытым небом.
- Комфортная транспортировка — сумка имеет удобные ручки и комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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