Ящик для инструмента с мет. замками 20", 510х255x225 мм Россия Stels (90747)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Материал
полипропилен
Количество отделений
4
Ширина, см
25.5
Высота, см
22.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
В наличии
Код товара: 649028
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1 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
225x255x510
Материал
полипропилен
Количество отделений
4
Ширина, см
25.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х26х23
Вес, кг.
1.53
Описание товара Ящик для инструмента с мет. замками 20", 510х255x225 мм Россия Stels (90747)
Ящик для инструмента с металлическими замками STELS 20, 510x255x225 мм 90747 — альтернатива коробке для инструментов. В нем можно расположить ручной инструмент, крепежи, хозяйственные мелочи, а также рыболовные снасти. В крышке имеются встроенные органайзеры, на дне - выкидной лоток с отсеками для мелких деталей, что увеличивает функциональность ящика. Его удобно брать в поездки, также ящик пригодится дома, на даче или в гараже.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
225x255x510
Материал
полипропилен
Количество отделений
4
Ширина, см
25.5
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Ящик для инструмента с металлическими замками STELS 20, 510x255x225 мм 90747 — альтернатива коробке для инструментов. В нем можно расположить ручной инструмент, крепежи, хозяйственные мелочи, а также рыболовные снасти. В крышке имеются встроенные органайзеры, на дне - выкидной лоток с отсеками для мелких деталей, что увеличивает функциональность ящика. Его удобно брать в поездки, также ящик пригодится дома, на даче или в гараже.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструмента с мет. замками 20", 510х255x225 мм Россия Stels (90747) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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