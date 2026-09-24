Ящик для инструментов, усиленный 16" Stels (90761)
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Количество отделений
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
В наличии
Код товара: 649038
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1 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Количество отделений
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х25
Вес, кг.
1
Описание товара Ящик для инструментов, усиленный 16" Stels (90761)
Усиленный ящик для инструментов Stels 90761 длиной 16" используется для хранения и транспортировки ручного и электроинструмента, а также хозяйственных мелочей или рыболовных принадлежностей. Заменяет коробку для инструментов, а также может служить рыболовным ящиком. Пригодится дома, в поездке, а также в гараже или на даче.
Преимущества
- Надежность — корпус из прочного пластика выдерживает распределенную нагрузку на крышку до 120 кг.
- Вместительность — контейнер рассчитан на размещение инструментов общей массой не более 20 кг, поэтому в него можно сложить много предметов.
- Упорядоченное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются специальные органайзеры, также в комплект поставки входит съемный лоток с ручкой.
- Устойчивость — опорные ножки предотвращают случайное опрокидывание ящика.
- Комфортное использование — замок легко открывается одной рукой, широкая ручка облегчает перемещение ящика.
- Безопасная транспортировка — ящик надежно запирается, риск случайного открывания исключен.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Количество отделений
2
Страна производитель
Китай
Усиленный ящик для инструментов Stels 90761 длиной 16" используется для хранения и транспортировки ручного и электроинструмента, а также хозяйственных мелочей или рыболовных принадлежностей. Заменяет коробку для инструментов, а также может служить рыболовным ящиком. Пригодится дома, в поездке, а также в гараже или на даче.
Преимущества
- Надежность — корпус из прочного пластика выдерживает распределенную нагрузку на крышку до 120 кг.
- Вместительность — контейнер рассчитан на размещение инструментов общей массой не более 20 кг, поэтому в него можно сложить много предметов.
- Упорядоченное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются специальные органайзеры, также в комплект поставки входит съемный лоток с ручкой.
- Устойчивость — опорные ножки предотвращают случайное опрокидывание ящика.
- Комфортное использование — замок легко открывается одной рукой, широкая ручка облегчает перемещение ящика.
- Безопасная транспортировка — ящик надежно запирается, риск случайного открывания исключен.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструментов, усиленный 16" Stels (90761) - по цене 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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