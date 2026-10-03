Top.Mail.Ru
Пояс Зубр Эксперт 38634 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пояс Зубр Эксперт 38634

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 1
Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 2
Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 3
Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 4
Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 5
Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 6
Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 7
Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 8
Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
7
  • Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 1
  • Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 2
  • Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 3
  • Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 4
  • Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 5
  • Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 6
  • Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 7
  • Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 8
  • Пояс Зубр Эксперт 38634 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269372
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пояс Зубр Эксперт 38634
1 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
7
Габаритные размеры), см
33х26х5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х3
Вес, г.
600

Описание товара Пояс Зубр Эксперт 38634

Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой удобную и функциональную поясную сумку, идеально подходящую для организации и переноски необходимых предметов. Отличительной чертой этой модели является её лёгкий вес, составляющий всего 0,5 кг, что обеспечивает комфорт даже при длительном ношении. Сумка выполнена из высококачественного нейлона, который обеспечивает долговечность и износостойкость изделия. Материал устойчив к влаге и механическим повреждениям, что делает её идеальным выбором для использования в различных условиях. Поясная сумка ЗУБР оснащена семью вместительными отделениями, которые позволяют организованно разместить инструменты, аксессуары или личные вещи. Благодаря продуманной структуре хранения, вы всегда сможете легко найти и быстро достать нужный предмет, не разыскивая его длительное время. Бренд ЗУБР зарекомендовал себя как производитель надёжных и качественных аксессуаров, что гарантирует удовлетворение потребностей даже самых требовательных пользователей. Эта поясная сумка станет незаменимым спутником в различных ситуациях, обеспечивая удобство и порядок в хранении и транспортировке предметов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пояс Зубр Эксперт 38634




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
7
Габаритные размеры), см
33х26х5
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой удобную и функциональную поясную сумку, идеально подходящую для организации и переноски необходимых предметов. Отличительной чертой этой модели является её лёгкий вес, составляющий всего 0,5 кг, что обеспечивает комфорт даже при длительном ношении. Сумка выполнена из высококачественного нейлона, который обеспечивает долговечность и износостойкость изделия. Материал устойчив к влаге и механическим повреждениям, что делает её идеальным выбором для использования в различных условиях. Поясная сумка ЗУБР оснащена семью вместительными отделениями, которые позволяют организованно разместить инструменты, аксессуары или личные вещи. Благодаря продуманной структуре хранения, вы всегда сможете легко найти и быстро достать нужный предмет, не разыскивая его длительное время. Бренд ЗУБР зарекомендовал себя как производитель надёжных и качественных аксессуаров, что гарантирует удовлетворение потребностей даже самых требовательных пользователей. Эта поясная сумка станет незаменимым спутником в различных ситуациях, обеспечивая удобство и порядок в хранении и транспортировке предметов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пояс Зубр Эксперт 38634 - по цене 1350 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...