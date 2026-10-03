Пояс Зубр Эксперт 38634
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Характеристики
Описание товара Пояс Зубр Эксперт 38634
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой удобную и функциональную поясную сумку, идеально подходящую для организации и переноски необходимых предметов. Отличительной чертой этой модели является её лёгкий вес, составляющий всего 0,5 кг, что обеспечивает комфорт даже при длительном ношении. Сумка выполнена из высококачественного нейлона, который обеспечивает долговечность и износостойкость изделия. Материал устойчив к влаге и механическим повреждениям, что делает её идеальным выбором для использования в различных условиях. Поясная сумка ЗУБР оснащена семью вместительными отделениями, которые позволяют организованно разместить инструменты, аксессуары или личные вещи. Благодаря продуманной структуре хранения, вы всегда сможете легко найти и быстро достать нужный предмет, не разыскивая его длительное время. Бренд ЗУБР зарекомендовал себя как производитель надёжных и качественных аксессуаров, что гарантирует удовлетворение потребностей даже самых требовательных пользователей. Эта поясная сумка станет незаменимым спутником в различных ситуациях, обеспечивая удобство и порядок в хранении и транспортировке предметов.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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