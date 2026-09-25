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Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli купить с доставкой в Москве
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Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli

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Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - фото 1
Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - фото 2
Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - фото 3
Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - фото 4
Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер, Нейлон
  • Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - фото 1
  • Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - фото 2
  • Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - фото 3
  • Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - фото 4
  • Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742722
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер, Нейлон
Габаритные размеры), см
122
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
29х18х10
Вес, г.
500

Описание товара Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli

Регулируемый разгрузочный ремень с массивной пряжкой, служащий базовой основой для модульных сумок серии FastClip.



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Отзывы о товаре Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер, Нейлон
Габаритные размеры), см
122
Страна производитель
Тайвань
Описание
Регулируемый разгрузочный ремень с массивной пряжкой, служащий базовой основой для модульных сумок серии FastClip.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - этот товар вы можете купить по цене 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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