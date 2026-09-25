Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер, Нейлон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
В наличии
Код товара: 742722
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1 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер, Нейлон
Габаритные размеры), см
122
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
29х18х10
Вес, г.
500
Описание товара Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli
Регулируемый разгрузочный ремень с массивной пряжкой, служащий базовой основой для модульных сумок серии FastClip.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер, Нейлон
Габаритные размеры), см
122
Страна производитель
Тайвань
Регулируемый разгрузочный ремень с массивной пряжкой, служащий базовой основой для модульных сумок серии FastClip.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пояс монтажника Kraftool KB-2 38763, 80-122 см, 122 см, для сумок с быстросъёмным креплением FastCli - этот товар вы можете купить по цене 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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