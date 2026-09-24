Ящик пластиковый для инструментов STAYER TOOLBOX-16, 390 х 210 х 160, Professional (38167-16)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
В наличии
Код товара: 722381
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1 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
21x16x39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х21х16
Вес, кг.
1.14
Описание товара Ящик пластиковый для инструментов STAYER TOOLBOX-16, 390 х 210 х 160, Professional (38167-16)
Ящик для инструмента STAYER 38167-16 - применяется для удобной переноски и хранения мелких строительных материалов и инструментов. Особенности: Корпус из прочного пластика выдерживает ударные и весовые нагрузки; Съемная полка для размещения мелких предметов и востребованных инструментов; Встроенный органайзер для хранения метизов и расходных материалов; При открытии крышка остается в вертикальном положении; Размер: 390х210х160 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
21x16x39
Страна производитель
Китай
Ящик для инструмента STAYER 38167-16 - применяется для удобной переноски и хранения мелких строительных материалов и инструментов. Особенности: Корпус из прочного пластика выдерживает ударные и весовые нагрузки; Съемная полка для размещения мелких предметов и востребованных инструментов; Встроенный органайзер для хранения метизов и расходных материалов; При открытии крышка остается в вертикальном положении; Размер: 390х210х160 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик пластиковый для инструментов STAYER TOOLBOX-16, 390 х 210 х 160, Professional (38167-16) - данный товар вы можете купить по цене 1490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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