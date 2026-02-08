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Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809)

25 Отзывы
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Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 1
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 2
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 3
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 4
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 5
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 6
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 7
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 8
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 9
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 10
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 11
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 12
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 13
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 14
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 15
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 16
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 17
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 18
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Количество отделений
2
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 1
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 2
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 3
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 4
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 5
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 6
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 7
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 8
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 9
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 10
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 11
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 12
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 13
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 14
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 15
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 16
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 17
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 18
  • Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 490 руб.  2 350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809)
1 490 руб. -37%
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Количество отделений
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х30х28
Вес, кг.
2.18

Описание товара Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809)

Ящик Сибртех 90809 длиной 21", с органайзерами, используется для хранения и транспортировки инструментов, оснастки, крепежа, хозяйственных мелочей и других предметов. Крышка и замок усилены трехрядными петлями, поэтому ящик выдерживает вес содержимого до 50 кг. Съемный лоток позволяет оптимизировать пространство внутри ящика. Его можно брать в поездку, также он пригодится дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Удобное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются органайзеры.
  • Комфортная транспортировка — удобная рукоятка облегчает перемещение даже максимально заполненного ящика.
  • Возможность использования в качестве подставки — рукоятка утапливается в крышке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809)

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Больше чем кажется на картинке, хороший стоит брать.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алек Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик отличный. Места много как для инструмента, так и для мелочёвки. В хозяйстве то, что надо.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо ящик очень удобный прочный кучный ! С виду очень надежный в данный момент в него загружено инструмента на 5,6 килограмм все нормально держит нет даже намека на деформацию, ручка очень крепкая цена на ящик доступная ! С ящиком ходил в мороз -31 к клиентам все хорошо мороз держит не лопнул не треснул в общем спасибо продавцу за быструю доставку!! Фото приложу позже !!! Вот добавил видео с обзором
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый, без какой-либо упаковки,даже не в пакете . вместительный , крепкий
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ящик ,все отлично , но могли бы хотя бы в пупырчатую пленку обернуть , а так отличный ящик
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер!!! Красота, ёмкость, удобство. Выглядит очень надежным, производителям, продавцу и доставке спасибо... порадовали...
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Aza

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик, вместительный. Купила мужу ) Дополняю - обещанные баллы за отзыв так и не увидела..
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Нина У.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик хороший, большой вместительный. Покупала мужу, ему понравился!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ящик,пластик нормальной толщины ,достаточно крепкий.вставка для мелкого содержимого удобная.спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохой!думал что потолще пластик,но посмотрим на сколько хватит!пришел немного потертый,никак не упакован!для работы пойдет,лишь бы не лопнул быстро
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ящик вместительный , достаточно крепкий , муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный за свои деньги, через неделю взял ещё один
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, большой, легкий, цена ниже чем у подобных производителей, из минусов могу отметить доставка осуществляется без какой либо упаковки
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный ящик для инструментов. Мужу очень понравился, вместительный.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
удобный ящик под инструменты,большой,много места. материал корпуса крепкий. замки надёжные.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Большой,вместительный.Много отделов. Упаковка отсутствует,но все целое.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик большой, вместительный. Пластик, из которого сделан ящик, хорошего качества, с невыраженным посторонним запахом, который быстро выветривается. Товар приехал целым, никакой дополнительной транспортировойной упаковки небыло. На вид ящик полностью соответствует фото.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Алена Б.

Достоинства:


Комментарий:
приобрели данный ящик для инструментов в подарок мужу. Большой вместительный,достаточно крепкий. красивый цвет. муж в восторге,
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Большой крепкий ящик, удобный, много что можно вместить. Мужу понравился.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пластик плотный, нет люфтов, только......вонял неделю. сейчас всё выветрилось.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный ящик для инструментов. Купила папе, его все устраивает. Очень удобен в использовании. Советую
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Валерий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
ящик довольно вместительный, цена приемлемая. С виду пластик достаточно прочный, но как всегда свинец гасить не стоит.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Богдан

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик. Уже измазал его, но это рабочий момент
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Идрис М.

Достоинства:


Комментарий:
Большой, вместительный ящик! Очень доволен что купил, давно такой хотел, но попадались маленькие! И пришёл очень быстро, короче всем доволен!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Anna Y.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий пластик. Пользоваться удобно. Но внимательно проверяйте крепления когда получаете! пришлось перезаказать. В первый раз привезли с отломанным внутри коаешклм, за которое пластиковый крюк как бы цепляется. Восстановить там пластик невозможно. В целом петли крепкие, лёгкий ящик. За эти деньги (примерно полторы к) я лучше не нашла. И цвет приятный. Без зазубрин.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Количество отделений
2
Страна производитель
Китай
Описание

Ящик Сибртех 90809 длиной 21", с органайзерами, используется для хранения и транспортировки инструментов, оснастки, крепежа, хозяйственных мелочей и других предметов. Крышка и замок усилены трехрядными петлями, поэтому ящик выдерживает вес содержимого до 50 кг. Съемный лоток позволяет оптимизировать пространство внутри ящика. Его можно брать в поездку, также он пригодится дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Удобное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются органайзеры.
  • Комфортная транспортировка — удобная рукоятка облегчает перемещение даже максимально заполненного ящика.
  • Возможность использования в качестве подставки — рукоятка утапливается в крышке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Больше чем кажется на картинке, хороший стоит брать.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Алек Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик отличный. Места много как для инструмента, так и для мелочёвки. В хозяйстве то, что надо.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо ящик очень удобный прочный кучный ! С виду очень надежный в данный момент в него загружено инструмента на 5,6 килограмм все нормально держит нет даже намека на деформацию, ручка очень крепкая цена на ящик доступная ! С ящиком ходил в мороз -31 к клиентам все хорошо мороз держит не лопнул не треснул в общем спасибо продавцу за быструю доставку!! Фото приложу позже !!! Вот добавил видео с обзором
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый, без какой-либо упаковки,даже не в пакете . вместительный , крепкий
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ящик ,все отлично , но могли бы хотя бы в пупырчатую пленку обернуть , а так отличный ящик
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер!!! Красота, ёмкость, удобство. Выглядит очень надежным, производителям, продавцу и доставке спасибо... порадовали...
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Aza

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик, вместительный. Купила мужу ) Дополняю - обещанные баллы за отзыв так и не увидела..
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Нина У.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик хороший, большой вместительный. Покупала мужу, ему понравился!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ящик,пластик нормальной толщины ,достаточно крепкий.вставка для мелкого содержимого удобная.спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохой!думал что потолще пластик,но посмотрим на сколько хватит!пришел немного потертый,никак не упакован!для работы пойдет,лишь бы не лопнул быстро
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ящик вместительный , достаточно крепкий , муж доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный за свои деньги, через неделю взял ещё один
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен, большой, легкий, цена ниже чем у подобных производителей, из минусов могу отметить доставка осуществляется без какой либо упаковки
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный ящик для инструментов. Мужу очень понравился, вместительный.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
удобный ящик под инструменты,большой,много места. материал корпуса крепкий. замки надёжные.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Большой,вместительный.Много отделов. Упаковка отсутствует,но все целое.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик большой, вместительный. Пластик, из которого сделан ящик, хорошего качества, с невыраженным посторонним запахом, который быстро выветривается. Товар приехал целым, никакой дополнительной транспортировойной упаковки небыло. На вид ящик полностью соответствует фото.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Алена Б.

Достоинства:


Комментарий:
приобрели данный ящик для инструментов в подарок мужу. Большой вместительный,достаточно крепкий. красивый цвет. муж в восторге,
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Большой крепкий ящик, удобный, много что можно вместить. Мужу понравился.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Вячеслав Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пластик плотный, нет люфтов, только......вонял неделю. сейчас всё выветрилось.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Елизавета

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный ящик для инструментов. Купила папе, его все устраивает. Очень удобен в использовании. Советую
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Валерий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
ящик довольно вместительный, цена приемлемая. С виду пластик достаточно прочный, но как всегда свинец гасить не стоит.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Богдан

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ящик. Уже измазал его, но это рабочий момент
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Идрис М.

Достоинства:


Комментарий:
Большой, вместительный ящик! Очень доволен что купил, давно такой хотел, но попадались маленькие! И пришёл очень быстро, короче всем доволен!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Anna Y.

Достоинства:


Комментарий:
Крепкий пластик. Пользоваться удобно. Но внимательно проверяйте крепления когда получаете! пришлось перезаказать. В первый раз привезли с отломанным внутри коаешклм, за которое пластиковый крюк как бы цепляется. Восстановить там пластик невозможно. В целом петли крепкие, лёгкий ящик. За эти деньги (примерно полторы к) я лучше не нашла. И цвет приятный. Без зазубрин.


Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809) - по цене 1490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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