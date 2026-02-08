Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809)
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809)
Ящик Сибртех 90809 длиной 21", с органайзерами, используется для хранения и транспортировки инструментов, оснастки, крепежа, хозяйственных мелочей и других предметов. Крышка и замок усилены трехрядными петлями, поэтому ящик выдерживает вес содержимого до 50 кг. Съемный лоток позволяет оптимизировать пространство внутри ящика. Его можно брать в поездку, также он пригодится дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Удобное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются органайзеры.
- Комфортная транспортировка — удобная рукоятка облегчает перемещение даже максимально заполненного ящика.
- Возможность использования в качестве подставки — рукоятка утапливается в крышке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Ящик Сибртех 90809 длиной 21", с органайзерами, используется для хранения и транспортировки инструментов, оснастки, крепежа, хозяйственных мелочей и других предметов. Крышка и замок усилены трехрядными петлями, поэтому ящик выдерживает вес содержимого до 50 кг. Съемный лоток позволяет оптимизировать пространство внутри ящика. Его можно брать в поездку, также он пригодится дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Удобное хранение крепежа и мелких деталей — в крышке имеются органайзеры.
- Комфортная транспортировка — удобная рукоятка облегчает перемещение даже максимально заполненного ящика.
- Возможность использования в качестве подставки — рукоятка утапливается в крышке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Больше чем кажется на картинке, хороший стоит брать.
Достоинства:
Комментарий:
Ящик отличный. Места много как для инструмента, так и для мелочёвки. В хозяйстве то, что надо.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо ящик очень удобный прочный кучный ! С виду очень надежный в данный момент в него загружено инструмента на 5,6 килограмм все нормально держит нет даже намека на деформацию, ручка очень крепкая цена на ящик доступная ! С ящиком ходил в мороз -31 к клиентам все хорошо мороз держит не лопнул не треснул в общем спасибо продавцу за быструю доставку!! Фото приложу позже !!! Вот добавил видео с обзором
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый, без какой-либо упаковки,даже не в пакете . вместительный , крепкий
Достоинства:
Комментарий:
хороший ящик ,все отлично , но могли бы хотя бы в пупырчатую пленку обернуть , а так отличный ящик
Достоинства:
Комментарий:
Супер!!! Красота, ёмкость, удобство. Выглядит очень надежным, производителям, продавцу и доставке спасибо... порадовали...
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик, вместительный. Купила мужу ) Дополняю - обещанные баллы за отзыв так и не увидела..
Достоинства:
Комментарий:
Ящик хороший, большой вместительный. Покупала мужу, ему понравился!
Достоинства:
Комментарий:
отличный ящик,пластик нормальной толщины ,достаточно крепкий.вставка для мелкого содержимого удобная.спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохой!думал что потолще пластик,но посмотрим на сколько хватит!пришел немного потертый,никак не упакован!для работы пойдет,лишь бы не лопнул быстро
Достоинства:
Комментарий:
Ящик вместительный , достаточно крепкий , муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный за свои деньги, через неделю взял ещё один
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, большой, легкий, цена ниже чем у подобных производителей, из минусов могу отметить доставка осуществляется без какой либо упаковки
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный ящик для инструментов. Мужу очень понравился, вместительный.
Достоинства:
Комментарий:
удобный ящик под инструменты,большой,много места. материал корпуса крепкий. замки надёжные.
Достоинства:
Комментарий:
Большой,вместительный.Много отделов. Упаковка отсутствует,но все целое.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Ящик большой, вместительный. Пластик, из которого сделан ящик, хорошего качества, с невыраженным посторонним запахом, который быстро выветривается. Товар приехал целым, никакой дополнительной транспортировойной упаковки небыло. На вид ящик полностью соответствует фото.
Достоинства:
Комментарий:
приобрели данный ящик для инструментов в подарок мужу. Большой вместительный,достаточно крепкий. красивый цвет. муж в восторге,
Достоинства:
Комментарий:
Большой крепкий ящик, удобный, много что можно вместить. Мужу понравился.
Достоинства:
Комментарий:
пластик плотный, нет люфтов, только......вонял неделю. сейчас всё выветрилось.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный ящик для инструментов. Купила папе, его все устраивает. Очень удобен в использовании. Советую
Достоинства:
Комментарий:
ящик довольно вместительный, цена приемлемая. С виду пластик достаточно прочный, но как всегда свинец гасить не стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик. Уже измазал его, но это рабочий момент
Достоинства:
Комментарий:
Большой, вместительный ящик! Очень доволен что купил, давно такой хотел, но попадались маленькие! И пришёл очень быстро, короче всем доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Крепкий пластик. Пользоваться удобно. Но внимательно проверяйте крепления когда получаете! пришлось перезаказать. В первый раз привезли с отломанным внутри коаешклм, за которое пластиковый крюк как бы цепляется. Восстановить там пластик невозможно. В целом петли крепкие, лёгкий ящик. За эти деньги (примерно полторы к) я лучше не нашла. И цвет приятный. Без зазубрин.
Отзывы о товаре Ящик для инструментов 21”, с органайзерами Сибртех (90809)
Достоинства:
Комментарий:
Больше чем кажется на картинке, хороший стоит брать.
Достоинства:
Комментарий:
Ящик отличный. Места много как для инструмента, так и для мелочёвки. В хозяйстве то, что надо.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо ящик очень удобный прочный кучный ! С виду очень надежный в данный момент в него загружено инструмента на 5,6 килограмм все нормально держит нет даже намека на деформацию, ручка очень крепкая цена на ящик доступная ! С ящиком ходил в мороз -31 к клиентам все хорошо мороз держит не лопнул не треснул в общем спасибо продавцу за быструю доставку!! Фото приложу позже !!! Вот добавил видео с обзором
Достоинства:
Комментарий:
пришел целый, без какой-либо упаковки,даже не в пакете . вместительный , крепкий
Достоинства:
Комментарий:
хороший ящик ,все отлично , но могли бы хотя бы в пупырчатую пленку обернуть , а так отличный ящик
Достоинства:
Комментарий:
Супер!!! Красота, ёмкость, удобство. Выглядит очень надежным, производителям, продавцу и доставке спасибо... порадовали...
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик, вместительный. Купила мужу ) Дополняю - обещанные баллы за отзыв так и не увидела..
Достоинства:
Комментарий:
Ящик хороший, большой вместительный. Покупала мужу, ему понравился!
Достоинства:
Комментарий:
отличный ящик,пластик нормальной толщины ,достаточно крепкий.вставка для мелкого содержимого удобная.спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохой!думал что потолще пластик,но посмотрим на сколько хватит!пришел немного потертый,никак не упакован!для работы пойдет,лишь бы не лопнул быстро
Достоинства:
Комментарий:
Ящик вместительный , достаточно крепкий , муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный за свои деньги, через неделю взял ещё один
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой доволен, большой, легкий, цена ниже чем у подобных производителей, из минусов могу отметить доставка осуществляется без какой либо упаковки
Достоинства:
Комментарий:
Очень классный ящик для инструментов. Мужу очень понравился, вместительный.
Достоинства:
Комментарий:
удобный ящик под инструменты,большой,много места. материал корпуса крепкий. замки надёжные.
Достоинства:
Комментарий:
Большой,вместительный.Много отделов. Упаковка отсутствует,но все целое.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Ящик большой, вместительный. Пластик, из которого сделан ящик, хорошего качества, с невыраженным посторонним запахом, который быстро выветривается. Товар приехал целым, никакой дополнительной транспортировойной упаковки небыло. На вид ящик полностью соответствует фото.
Достоинства:
Комментарий:
приобрели данный ящик для инструментов в подарок мужу. Большой вместительный,достаточно крепкий. красивый цвет. муж в восторге,
Достоинства:
Комментарий:
Большой крепкий ящик, удобный, много что можно вместить. Мужу понравился.
Достоинства:
Комментарий:
пластик плотный, нет люфтов, только......вонял неделю. сейчас всё выветрилось.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный ящик для инструментов. Купила папе, его все устраивает. Очень удобен в использовании. Советую
Достоинства:
Комментарий:
ящик довольно вместительный, цена приемлемая. С виду пластик достаточно прочный, но как всегда свинец гасить не стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик. Уже измазал его, но это рабочий момент
Достоинства:
Комментарий:
Большой, вместительный ящик! Очень доволен что купил, давно такой хотел, но попадались маленькие! И пришёл очень быстро, короче всем доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Крепкий пластик. Пользоваться удобно. Но внимательно проверяйте крепления когда получаете! пришлось перезаказать. В первый раз привезли с отломанным внутри коаешклм, за которое пластиковый крюк как бы цепляется. Восстановить там пластик невозможно. В целом петли крепкие, лёгкий ящик. За эти деньги (примерно полторы к) я лучше не нашла. И цвет приятный. Без зазубрин.