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Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) купить с доставкой в Москве
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Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240)

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Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 1
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 2
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 3
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 4
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 5
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 6
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 7
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 8
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 9
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 10
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 11
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 12
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 13
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 14
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 15
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 16
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 17
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль, нейлон
Количество отделений
20
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 1
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 2
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 3
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 4
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 5
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 6
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 7
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 8
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 9
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 10
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 11
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 12
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 13
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 14
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 15
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 16
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 17
  • Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269398
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240)
1 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль, нейлон
Max нагрузка, кг
5
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
3х41х3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х43х1
Вес, г.
700

Описание товара Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240)

Двойная сумка-пояс Matrix 90240 с 20 карманами и держателем для молотка позволяет всегда иметь при себе необходимые инструменты, при этом оставляя руки свободными. Особенно удобна при проведении работ на стремянках или подмостях. На пояс надеты 2 сумки, между которыми имеется отдельный держатель для молотка, поэтому инструменты можно распределить равномерно. Сумка-пояс пригодится строителям и монтажникам, а также будет полезна в быту.

Преимущества

  • Долговечность — сумка изготовлена из прочного синтетического материала, устойчивого к разрыву и истиранию.
  • Многофункциональность — в карманах разного размера можно разместить любые инструменты и расходники к ним.
  • Продуманная конструкция держателя — к размещенному в нем молотку всегда есть быстрый доступ.
  • Надежная фиксация — сумка-пояс застегивается на прочную застежку-фастекс.



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Отзывы о товаре Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
сумка, упаковка
Материал
текстиль, нейлон
Max нагрузка, кг
5
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
3х41х3
Страна производитель
Китай
Описание

Двойная сумка-пояс Matrix 90240 с 20 карманами и держателем для молотка позволяет всегда иметь при себе необходимые инструменты, при этом оставляя руки свободными. Особенно удобна при проведении работ на стремянках или подмостях. На пояс надеты 2 сумки, между которыми имеется отдельный держатель для молотка, поэтому инструменты можно распределить равномерно. Сумка-пояс пригодится строителям и монтажникам, а также будет полезна в быту.

Преимущества

  • Долговечность — сумка изготовлена из прочного синтетического материала, устойчивого к разрыву и истиранию.
  • Многофункциональность — в карманах разного размера можно разместить любые инструменты и расходники к ним.
  • Продуманная конструкция держателя — к размещенному в нем молотку всегда есть быстрый доступ.
  • Надежная фиксация — сумка-пояс застегивается на прочную застежку-фастекс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240) – стоимость товара 1290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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