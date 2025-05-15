Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23
Система хранения и транспортировки ЗУБР — это надежное и удобное решение для организации рабочего пространства и упрощения перевозки инструмента. Разработанная с учетом высоких стандартов качества, эта продукция бренда ЗУБР изготовлена из прочного пластика, что гарантирует её долговечность и легкость в обращении. Ящик для инструментов оснащен тремя вместительными отделениями, что позволяет оптимально распределять и хранить разнообразный инструмент и аксессуары. Система направлена на то, чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому и поддерживать порядок в ваших рабочих принадлежностях. Благодаря тщательно продуманной конструкции и малому весу в 2,3 кг, ящик легко переносить и транспортировать даже в полностью загруженном состоянии. Идеально подходящий как для профессионалов, так и для домашних мастеров, этот ящик для инструментов от ЗУБР способствует упрощению процессов хранения и перемещения важного оборудования, сохраняя его в безопасности и доступности в любой ситуации.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый и хорошо упакован.Ящик огромный, за такие деньги лучше не найти.
Достоинства:
Комментарий:
пластик хороший заказываю второй раз, первый пришёл расколотый пришлось возвращать, Упаковка просто отличная за это я б ещё 5ку поставил
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормальный, вечного ничего нет.
Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл целый и хорошо упакован.Ящик огромный, за такие деньги лучше не найти.
Достоинства:
Комментарий:
пластик хороший заказываю второй раз, первый пришёл расколотый пришлось возвращать, Упаковка просто отличная за это я б ещё 5ку поставил
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормальный, вечного ничего нет.