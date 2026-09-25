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Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм купить с доставкой в Москве
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Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм

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Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм - фото 1
Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм - фото 2
Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер (1 шт.), съёмные внутренние лотки-контейнеры (11 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
11
  • Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм - фото 1
  • Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм - фото 2
  • Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742718
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм
1 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер (1 шт.), съёмные внутренние лотки-контейнеры (11 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
11
Габаритные размеры), см
46.2x36.5x9.2
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
46х37х9
Вес, кг.
1.72

Описание товара Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм

Пластиковый органайзер с съемными лотками различной формы для хранения разнообразной оснастки и метизов. Прозрачная крышка позволяет легко находить предметы не открывая органайзер. На нижней части органайзера есть специальные крепления для фиксации такого же органайзера за счет совмещения и сдвига двух органайзеров.



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Отзывы о товаре Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый кейс-органайзер (1 шт.), съёмные внутренние лотки-контейнеры (11 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
11
Габаритные размеры), см
46.2x36.5x9.2
Страна производитель
Россия
Описание
Пластиковый органайзер с съемными лотками различной формы для хранения разнообразной оснастки и метизов. Прозрачная крышка позволяет легко находить предметы не открывая органайзер. На нижней части органайзера есть специальные крепления для фиксации такого же органайзера за счет совмещения и сдвига двух органайзеров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пластиковый органайзер со съемными лотками ЗУБР АМУР-11 38042-11, 462 ? 365 ? 92 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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