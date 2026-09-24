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Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix (90256) купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix (90256)

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Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 1
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 2
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 3
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 4
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 5
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 6
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 7
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 8
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 9
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 10
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
32
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 1
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 2
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 3
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 4
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 5
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 6
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 7
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 8
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 9
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 10
  • Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692857
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix (90256)
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
32
Габаритные размеры), см
30.5х46х28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х28
Вес, кг.
1.25

Описание товара Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix (90256)

Сумка Matrix 90256 с 32 карманами, 460 х 280 х 305 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В ней 32 кармана и вместительное основное отделение, в которых можно разместить инструменты разного размера. Сумка комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой для удобства переноски. Пригодится монтажникам, слесарям, строителям, будет полезна дома и в поездке.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix (90256)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
32
Габаритные размеры), см
30.5х46х28
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Matrix 90256 с 32 карманами, 460 х 280 х 305 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В ней 32 кармана и вместительное основное отделение, в которых можно разместить инструменты разного размера. Сумка комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой для удобства переноски. Пригодится монтажникам, слесарям, строителям, будет полезна дома и в поездке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix (90256) - данный товар вы можете купить по цене 1640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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