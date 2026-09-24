Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix (90256)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
В наличии
Код товара: 692857
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1 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
32
Габаритные размеры), см
30.5х46х28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х28
Вес, кг.
1.25
Описание товара Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix (90256)
Сумка Matrix 90256 с 32 карманами, 460 х 280 х 305 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В ней 32 кармана и вместительное основное отделение, в которых можно разместить инструменты разного размера. Сумка комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой для удобства переноски. Пригодится монтажникам, слесарям, строителям, будет полезна дома и в поездке.
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
32
Габаритные размеры), см
30.5х46х28
Страна производитель
Китай
Сумка Matrix 90256 с 32 карманами, 460 х 280 х 305 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В ней 32 кармана и вместительное основное отделение, в которых можно разместить инструменты разного размера. Сумка комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой для удобства переноски. Пригодится монтажникам, слесарям, строителям, будет полезна дома и в поездке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка для инструмента, 32 кармана, 460ммх280ммх305мм Matrix (90256) - данный товар вы можете купить по цене 1640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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