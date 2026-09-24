Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix (90252)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
В наличии
Код товара: 692856
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1 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
36х51х34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х36х21
Вес, кг.
1.36
Описание товара Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix (90252)
Сумка Matrix 90252 с 18 карманами, размером 510 х 210 х 360 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
36х51х34
Страна производитель
Китай
Сумка Matrix 90252 с 18 карманами, размером 510 х 210 х 360 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix (90252) - стоимость товара 1690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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