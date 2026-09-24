Top.Mail.Ru
Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix (90252) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix (90252)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 1
Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 2
Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 3
Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 4
Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 5
Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 6
Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
18
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 1
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 2
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 3
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 4
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 5
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 6
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692856
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix (90252)
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
36х51х34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х36х21
Вес, кг.
1.36

Описание товара Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix (90252)

Сумка Matrix 90252 с 18 карманами, размером 510 х 210 х 360 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix (90252)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
36х51х34
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка Matrix 90252 с 18 карманами, размером 510 х 210 х 360 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента, 18 карманов, 510ммх210ммх360мм Matrix (90252) - стоимость товара 1690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...