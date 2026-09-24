Top.Mail.Ru
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 1
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 2
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 3
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 4
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 5
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 6
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 7
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 8
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 9
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 10
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 11
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 12
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 13
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 14
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 15
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 16
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 17
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 18
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 шт
Материал
металл
Количество отделений
3
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 1
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 2
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 3
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 4
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 5
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 6
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 7
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 8
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 9
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 10
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 11
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 12
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 13
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 14
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 15
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 16
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 17
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 18
  • Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649032
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750)
1 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 шт
Материал
металл
Количество отделений
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х16
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750)

Металлический ящик Сибртех 90750 размером 430 х 200 х 160 мм, с тремя секциями, используется для размещения инструментов, хозяйственных мелочей, крепежных элементов или рыболовных принадлежностей. Предметы удобно раскладываются по отделениям, что обеспечивает порядок во время их хранения и транспортировки. Ящик пригодится в поездке, на рыбалке, а также дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Вместительность — благодаря выдвижным секциям в ящике помещается много предметов.
  • Защита от коррозии — металлический корпус покрыт порошковой эмалью.
  • Быстрый поиск нужного предмета — ящик легко раскладывается.
  • Поворотная ручка — удобно размещать и извлекать инструменты.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 шт
Материал
металл
Количество отделений
3
Страна производитель
Китай
Описание

Металлический ящик Сибртех 90750 размером 430 х 200 х 160 мм, с тремя секциями, используется для размещения инструментов, хозяйственных мелочей, крепежных элементов или рыболовных принадлежностей. Предметы удобно раскладываются по отделениям, что обеспечивает порядок во время их хранения и транспортировки. Ящик пригодится в поездке, на рыбалке, а также дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Вместительность — благодаря выдвижным секциям в ящике помещается много предметов.
  • Защита от коррозии — металлический корпус покрыт порошковой эмалью.
  • Быстрый поиск нужного предмета — ящик легко раскладывается.
  • Поворотная ручка — удобно размещать и извлекать инструменты.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента, 430х200х160 мм, три секции, металлический Сибртех (90750) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...