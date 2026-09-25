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Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127 купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
нейлон
Количество отделений
1
  • Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127 - фото 1
  • Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127 - фото 2
  • Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127 - фото 3
  • Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127 - фото 4
  • Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127
1 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Материал
нейлон
Max нагрузка, кг
10
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
41*27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х28х4
Вес, г.
700

Описание товара Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127

Система хранения и транспортировки Skil — компактное и лёгкое решение для повседневных задач. Всего 0,7 кг веса, а значит, удобно брать с собой куда угодно — не утомит даже в длительных поездках. Вместительный отсек из прочного нейлона выдерживает до 10 кг нагрузки, так что ваши инструменты или личные вещи будут под надёжной защитой. Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность в одном отделении.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127




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Характеристики
Бренд
Skil
Материал
нейлон
Max нагрузка, кг
10
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
41*27
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки Skil — компактное и лёгкое решение для повседневных задач. Всего 0,7 кг веса, а значит, удобно брать с собой куда угодно — не утомит даже в длительных поездках. Вместительный отсек из прочного нейлона выдерживает до 10 кг нагрузки, так что ваши инструменты или личные вещи будут под надёжной защитой. Идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и надежность в одном отделении.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента средняя SKIL BG4127 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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