Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638
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Характеристики
Тип товара
Жилет монтажника
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Высота, см
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
В наличии
Код товара: 269358
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жилет монтажника
Габаритные размеры, мм
420х265х45
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х5
Вес, г.
670
Описание товара Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638
Применяются для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. Регулировка размера благодаря специальным боковым застежкам. Вставка из сетчатой ткани на спине предотвращает прилипание к спине.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Жилет монтажника
Габаритные размеры, мм
420х265х45
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Применяются для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. Регулировка размера благодаря специальным боковым застежкам. Вставка из сетчатой ткани на спине предотвращает прилипание к спине.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638 - данный товар вы можете купить по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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