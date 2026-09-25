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Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная купить с доставкой в Москве
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Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная

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Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 1
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 2
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 3
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 4
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 5
Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кобура поясная (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
5
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 1
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 2
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 3
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 4
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 5
  • Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кобура поясная (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
7.0x18.0x29.5
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
31х23х8
Вес, г.
270

Описание товара Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная

Облегченный поясной чехол под небольшие беспроводные отвертки, не стесняющий движений мастера в стесненных условиях.



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Отзывы о товаре Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кобура поясная (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
7.0x18.0x29.5
Страна производитель
Тайвань
Описание
Облегченный поясной чехол под небольшие беспроводные отвертки, не стесняющий движений мастера в стесненных условиях.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KH-5C 38770, компактная - стоимость товара 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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