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Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38515 купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38515

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Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38515
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38515
1 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
300х240х60
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х6
Вес, г.
430

Описание товара Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38515

Поясная сумка 38515 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка имеет восемь карманов для удобного распределения ручного инструмента и две скобы. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38515




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
300х240х60
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
8
Страна производитель
Китай
Описание
Поясная сумка 38515 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка имеет восемь карманов для удобного распределения ручного инструмента и две скобы. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38515 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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