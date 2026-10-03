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Пояс для инструментов Stayer Master 38512 купить с доставкой в Москве
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Пояс для инструментов Stayer Master 38512

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Пояс для инструментов Stayer Master 38512 - фото 1
Пояс для инструментов Stayer Master 38512 - фото 2
Пояс для инструментов Stayer Master 38512 - фото 3
Пояс для инструментов Stayer Master 38512 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пояс для инструментов
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
  • Пояс для инструментов Stayer Master 38512 - фото 1
  • Пояс для инструментов Stayer Master 38512 - фото 2
  • Пояс для инструментов Stayer Master 38512 - фото 3
  • Пояс для инструментов Stayer Master 38512 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 520 руб.  2 568 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269368
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пояс для инструментов Stayer Master 38512
1 520 руб. -41%
2 568 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Пояс для инструментов
Габаритные размеры, мм
400х250х60
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х8
Вес, г.
645

Описание товара Пояс для инструментов Stayer Master 38512

Поясная сумка 38512 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка оснащена десятью карманами для удобного распределения ручного инструмента и тремя подвесками. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.



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Отзывы о товаре Пояс для инструментов Stayer Master 38512




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Пояс для инструментов
Габаритные размеры, мм
400х250х60
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Описание
Поясная сумка 38512 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка оснащена десятью карманами для удобного распределения ручного инструмента и тремя подвесками. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пояс для инструментов Stayer Master 38512 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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