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Уцененный товар Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 678488
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Уцененный товар Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние, 678488

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Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 1
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Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 2
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Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Причина уценки
витринный образец (скол на крышке справа)
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
29.5
Высота, см
29.5
Длина, м
58.5
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 2
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 3
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 4
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 5
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
450 руб.  1 490 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние
450 руб. -70%
1 490 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Причина уценки
витринный образец (скол на крышке справа)
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
29.5
Высота, см
29.5
Длина, м
58.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х30х29
Вес, кг.
2.4

Описание товара Уцененный товар Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние

Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: ящик
Спецификация:

  • Количество отделений: 3
  • Наличие ручки: Да
  • Материал замков: пластик
  • Материал корпуса: пластик
  • Размер, дюйм: 23
  • Высота, мм: 295
  • Длина, мм: 595
  • Ширина, мм: 295
  • Вес, кг: 2.5
  • Особенности: крышка с органайзером; съемная полка
Причина уценки: витринный образец (скол на крышке справа)



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Отзывы о товаре Уцененный товар Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Причина уценки
витринный образец (скол на крышке справа)
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
29.5
Высота, см
29.5
Длина, м
58.5
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: ящик
Спецификация:
  • Количество отделений: 3
  • Наличие ручки: Да
  • Материал замков: пластик
  • Материал корпуса: пластик
  • Размер, дюйм: 23
  • Высота, мм: 295
  • Длина, мм: 595
  • Ширина, мм: 295
  • Вес, кг: 2.5
  • Особенности: крышка с органайзером; съемная полка
Причина уценки: витринный образец (скол на крышке справа)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 хорошее состояние - стоимость товара 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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