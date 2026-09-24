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Ящик для инструмента 20", 500х260х260 мм, пластик Россия Stels (90705) купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента 20", 500х260х260 мм, пластик Россия Stels (90705)

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Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 1
Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 2
Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 3
Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 4
Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 5
Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 6
Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 7
Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 8
Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Материал
пластик
Количество отделений
4
Ширина, см
26
Высота, см
26
  • Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 1
  • Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 2
  • Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 3
  • Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 4
  • Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 5
  • Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 6
  • Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 7
  • Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 8
  • Ящик для инструмента 20&quot;, 500х260х260 мм, пластик Россия Stels - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 160 руб.  1 630 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента 20", 500х260х260 мм, пластик Россия Stels (90705)
1 160 руб. -29%
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
500х260х260
Материал
пластик
Количество отделений
4
Ширина, см
26
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х26х24
Вес, кг.
1

Описание товара Ящик для инструмента 20", 500х260х260 мм, пластик Россия Stels (90705)

Кейс для инструмента Stels 90705 дает возможность переносить к месту проведения строительных, отделочных, ремонтных работ ручной и механизированный инструмент, а также крепеж, фурнитуру, расходники, любые рабочие принадлежности. Длина черно-серого инструментального бокса, материалом для изготовления которого послужил полипропилен, составляет 500 мм (20 дюймов) при высоте и ширине 260 мм. Под крышкой изделия расположен съемный поддон, отлично подходящий для хранения мелкого крепежа, оснастки и малогабаритных деталей, аксессуаров. Отличаясь большой вместимостью основного отсека, инструментальный ящик Stels 90705 имеет удобную пластиковую складную ручку в крышке. Рядом с ней находятся компактные отсеки-органайзеры с прозрачными крышками, в которых можно хранить любые необходимые мелочи. Кейс оборудован надежным металлическим замком, который фиксирует его крышку в закрытом положении.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента 20", 500х260х260 мм, пластик Россия Stels (90705)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
500х260х260
Материал
пластик
Количество отделений
4
Ширина, см
26
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
Кейс для инструмента Stels 90705 дает возможность переносить к месту проведения строительных, отделочных, ремонтных работ ручной и механизированный инструмент, а также крепеж, фурнитуру, расходники, любые рабочие принадлежности. Длина черно-серого инструментального бокса, материалом для изготовления которого послужил полипропилен, составляет 500 мм (20 дюймов) при высоте и ширине 260 мм. Под крышкой изделия расположен съемный поддон, отлично подходящий для хранения мелкого крепежа, оснастки и малогабаритных деталей, аксессуаров. Отличаясь большой вместимостью основного отсека, инструментальный ящик Stels 90705 имеет удобную пластиковую складную ручку в крышке. Рядом с ней находятся компактные отсеки-органайзеры с прозрачными крышками, в которых можно хранить любые необходимые мелочи. Кейс оборудован надежным металлическим замком, который фиксирует его крышку в закрытом положении.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента 20", 500х260х260 мм, пластик Россия Stels (90705) – стоимость товара 1160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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