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Ящик для инструмента с мет. замками 16", 410х210x175 мм Россия Stels (90746) купить с доставкой в Москве
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Ящик для инструмента с мет. замками 16", 410х210x175 мм Россия Stels (90746)

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Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 1
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 2
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 3
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 4
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 5
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 6
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 7
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 8
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 9
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 10
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 11
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 12
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 13
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 14
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 15
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 16
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 17
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 18
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 19
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 20
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 21
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Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 25
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 26
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Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 28
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 29
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 30
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 31
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 32
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 33
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 34
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 35
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 36
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 37
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 38
Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 шт
Количество отделений
4
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 1
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 2
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 3
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 4
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 5
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 6
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 7
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 8
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 9
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 10
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 11
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 12
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 13
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 14
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 15
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 16
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 17
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 18
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 19
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 20
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 21
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 22
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 23
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 24
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 25
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 26
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 27
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 28
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 29
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 30
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 31
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 32
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 33
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 34
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 35
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 36
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 37
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 38
  • Ящик для инструмента с мет. замками 16&quot;, 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649027
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ящик для инструмента с мет. замками 16", 410х210x175 мм Россия Stels (90746)
1 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 шт
Количество отделений
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х21х18
Вес, г.
880

Описание товара Ящик для инструмента с мет. замками 16", 410х210x175 мм Россия Stels (90746)

Ящик для инструмента Stels 90746 размером 16" (410 х 210 х 175 мм), с металлическими замками, — альтернатива коробке для инструментов. В нем можно расположить ручной инструмент, крепеж, хозяйственные мелочи, а также рыболовные снасти. В крышке имеются встроенные органайзеры, внутри ящика — выкидной лоток с отсеками для мелких деталей, что увеличивает функциональность изделия. Ящик удобно брать в поездки, также он пригодится дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Конструкция повышенной прочности — ящик выдерживает значительные нагрузки, поэтому в нем можно разместить много инструментов и расходников.
  • Надежный металлический замок — ящик не откроется во время транспортировки или хранения.
  • Упорядоченное хранение инструментов — съемный лоток с ручкой позволяет рационально организовать внутреннее пространство.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента с мет. замками 16", 410х210x175 мм Россия Stels (90746)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 шт
Количество отделений
4
Страна производитель
Китай
Описание

Ящик для инструмента Stels 90746 размером 16" (410 х 210 х 175 мм), с металлическими замками, — альтернатива коробке для инструментов. В нем можно расположить ручной инструмент, крепеж, хозяйственные мелочи, а также рыболовные снасти. В крышке имеются встроенные органайзеры, внутри ящика — выкидной лоток с отсеками для мелких деталей, что увеличивает функциональность изделия. Ящик удобно брать в поездки, также он пригодится дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Конструкция повышенной прочности — ящик выдерживает значительные нагрузки, поэтому в нем можно разместить много инструментов и расходников.
  • Надежный металлический замок — ящик не откроется во время транспортировки или хранения.
  • Упорядоченное хранение инструментов — съемный лоток с ручкой позволяет рационально организовать внутреннее пространство.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента с мет. замками 16", 410х210x175 мм Россия Stels (90746) - по цене 1150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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