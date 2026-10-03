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Пояс Зубр Эксперт 38632 купить с доставкой в Москве
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Пояс Зубр Эксперт 38632

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Пояс Зубр Эксперт 38632 - фото 6
Пояс Зубр Эксперт 38632 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка поясная
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
9
  • Пояс Зубр Эксперт 38632 - фото 1
  • Пояс Зубр Эксперт 38632 - фото 2
  • Пояс Зубр Эксперт 38632 - фото 3
  • Пояс Зубр Эксперт 38632 - фото 4
  • Пояс Зубр Эксперт 38632 - фото 5
  • Пояс Зубр Эксперт 38632 - фото 6
  • Пояс Зубр Эксперт 38632 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269371
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пояс Зубр Эксперт 38632
1 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сумка поясная
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
9
Габаритные размеры), см
32х25х4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х5
Вес, г.
360

Описание товара Пояс Зубр Эксперт 38632

Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой удобную и практичную поясную сумку, идеально подходящую для ношения необходимых инструментов и аксессуаров. Созданная для обеспечения функциональности и комфорта, эта сумка отличается прочностью и лёгкостью благодаря использованию высококачественного нейлона в конструкции. С весом всего 0,22 кг она практически неощутима на поясе, что делает её отличным компаньоном для длительных рабочих сессий или походов. Внутри предусмотрено 9 отделений, позволяющих удобно разместить и организовать все необходимые предметы, от инструментов до личных вещей. Эта поясная сумка от бренда ЗУБР сочетает в себе надёжность и эргономичность, предоставляя пользователю простоту доступа к содержимому и комфорт в использовании в любых условиях. Независимо от того, работаете ли вы на стройке, в мастерской или занимаетесь активным отдыхом, система хранения и транспортировки ЗУБР будет вашим надёжным помощником.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пояс Зубр Эксперт 38632




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сумка поясная
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
9
Габаритные размеры), см
32х25х4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР представляет собой удобную и практичную поясную сумку, идеально подходящую для ношения необходимых инструментов и аксессуаров. Созданная для обеспечения функциональности и комфорта, эта сумка отличается прочностью и лёгкостью благодаря использованию высококачественного нейлона в конструкции. С весом всего 0,22 кг она практически неощутима на поясе, что делает её отличным компаньоном для длительных рабочих сессий или походов. Внутри предусмотрено 9 отделений, позволяющих удобно разместить и организовать все необходимые предметы, от инструментов до личных вещей. Эта поясная сумка от бренда ЗУБР сочетает в себе надёжность и эргономичность, предоставляя пользователю простоту доступа к содержимому и комфорт в использовании в любых условиях. Независимо от того, работаете ли вы на стройке, в мастерской или занимаетесь активным отдыхом, система хранения и транспортировки ЗУБР будет вашим надёжным помощником.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пояс Зубр Эксперт 38632 - этот товар вы можете купить по цене 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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