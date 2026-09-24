Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ
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Характеристики
Описание товара Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ
Набор DeWalt DT70803-QZ TOUGH CASE+ представляет собой комплект из девяти предметов, включающий в себя кейс с 2 органайзерами и 6 держателями бит. Этот набор разработан для обеспечения порядка и безопасности хранения инструментов и аксессуаров. Кейс и органайзер изготовлены из прочного пластика, что гарантирует их долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Размеры кейса составляют 22.0 см в длину, 17.0 см в ширину и 4.0 см в высоту. Желтый цвет кейса и органайзера делает их легко заметными на рабочем месте, что облегчает поиск нужных инструментов. Набор оснащен пластиковым замком, который обеспечивает надежное закрытие и защиту содержимого от пыли, грязи и влаги. Подробная комплектация набора включает в себя кейс (22*17*4см) – 1 шт, органайзер – 2 шт, держатели бит – 6 шт. Это позволяет максимально эффективно использовать пространство и обеспечивает быстрый доступ к необходимым инструментам. Выбирая набор DeWalt DT70803-QZ TOUGH CASE+, вы получаете удобный и практичный инструмент для хранения и организации ваших инструментов и аксессуаров.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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