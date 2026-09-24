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Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) купить с доставкой в Москве
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Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272)

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Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 1
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 2
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 3
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 4
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 5
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 6
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 7
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 8
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 9
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 10
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 11
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 12
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 13
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 14
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 15
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 16
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 17
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 18
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 19
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 20
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 21
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 22
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 23
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 24
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 25
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 26
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 27
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 28
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 29
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 30
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 31
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 32
Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
26
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 1
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 2
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 3
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 4
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 5
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 6
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 7
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 8
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 9
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 10
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 11
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 12
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 13
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 14
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 15
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 16
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 17
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 18
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 19
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 20
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 21
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 22
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 23
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 24
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 25
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 26
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 27
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 28
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 29
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 30
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 31
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 32
  • Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692852
Доставка в Москве
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Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272)
1 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
15
Количество отделений
26
Габаритные размеры), см
31х40х22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х31х23
Вес, кг.
1.25

Описание товара Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272)

Сумка для инструмента Gross Handwerker 90272 размером 400 х 225 х 310 мм, с 26 карманами, пластиковым дном и наплечным ремнем, будет полезна слесарям, монтажникам, электрикам, а также автомобилистам. В основном отделении, внутренних и внешних карманах поместятся все необходимые инструменты.

Преимущества

  • Износостойкость — сумка изготовлена из прочного полиэстера.
  • Надежность — жесткое пластиковое дно выдерживает значительные нагрузки.
  • Удобное перемещение — сумка комплектуется плечевым ремнем с карабинами повышенной прочности.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
15
Количество отделений
26
Габаритные размеры), см
31х40х22.5
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка для инструмента Gross Handwerker 90272 размером 400 х 225 х 310 мм, с 26 карманами, пластиковым дном и наплечным ремнем, будет полезна слесарям, монтажникам, электрикам, а также автомобилистам. В основном отделении, внутренних и внешних карманах поместятся все необходимые инструменты.

Преимущества

  • Износостойкость — сумка изготовлена из прочного полиэстера.
  • Надежность — жесткое пластиковое дно выдерживает значительные нагрузки.
  • Удобное перемещение — сумка комплектуется плечевым ремнем с карабинами повышенной прочности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, наплечный ремень, 400х225х310мм Gross (90272) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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