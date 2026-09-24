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Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) купить с доставкой в Москве
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Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258)

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Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 1
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 2
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 3
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 4
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 5
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 6
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 7
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 8
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 9
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 10
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 11
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 12
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 13
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 14
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 15
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 16
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 17
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 18
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 19
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 20
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 21
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 22
Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
19
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 1
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 2
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 3
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 4
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 5
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 6
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 7
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 8
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 9
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 10
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 11
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 12
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 13
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 14
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 15
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 16
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 17
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 18
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 19
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 20
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 21
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 22
  • Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692871
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258)
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
19
Габаритные размеры), см
23х49х28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х23
Вес, кг.
1.98

Описание товара Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258)

Каркасная переноска Matrix 90258 размером 490 х 230 х 280 мм удобна для перемещения и хранения инструментов. Имеет прочный каркас и весит 1,98 кг, ее легко транспортировать благодаря регулируемому плечевому ремню. В удобных карманах можно расположить все необходимые инструменты. Переноска пригодится дома, в гараже или в поездке.

Преимущества

  • Долговечность — переноска изготовлена из износостойкого полиэстера.
  • Надежность — благодаря литому дну из полипропилена и крепко зафиксированной металлической ручке изделие выдерживает значительный вес.
  • Эргономичность — на ручке имеется мягкая накладка, поэтому переноску удобно держать в руке.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
19
Габаритные размеры), см
23х49х28
Страна производитель
Китай
Описание

Каркасная переноска Matrix 90258 размером 490 х 230 х 280 мм удобна для перемещения и хранения инструментов. Имеет прочный каркас и весит 1,98 кг, ее легко транспортировать благодаря регулируемому плечевому ремню. В удобных карманах можно расположить все необходимые инструменты. Переноска пригодится дома, в гараже или в поездке.

Преимущества

  • Долговечность — переноска изготовлена из износостойкого полиэстера.
  • Надежность — благодаря литому дну из полипропилена и крепко зафиксированной металлической ручке изделие выдерживает значительный вес.
  • Эргономичность — на ручке имеется мягкая накладка, поэтому переноску удобно держать в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переноска для инструмента каркасная 490ммх230ммх280мм Matrix (90258) - этот товар вы можете купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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